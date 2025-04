La rueda de prensa de Imanol, en directo

13:35

Sobre los nervios en torno a su renovación

No creo que haya nerviosismo. Es lo que yo percibo y lo que a mí me transmite la afición. Los que se dirigen a mí tienen ganas de que yo renueve. Así me lo transmiten. Entiendo que haya gente que tenga ganas de que diga si voy a renovar a o no. Pero lo importante es lo que hace el equipo, no la renovación. Esos que puedan decir que es importante para el futuro de la Real Sociedad, no. Aunque se fiche dentro de un mes a un entrenador, estad seguros de que no va a marcar lo que pueda pasar el año que viene. Puede haber algo de nerviosismo, pero lo importante es lo que hace el equipo y estamos demostrando que no le está afectando. Y eso es lo más importante.