Imanol: «Tenemos mucha presión porque queremos llegar a la final»

Imanol Alguacil reconoce que tiene mariposas en el estómago de cara a la vuelta de las semifinales de Copa contra el Real Madrid (martes, 21. ... 30 horas). «Voy a vivir una noche grande e ilusionante y eso no me lo quita nadie de la cabeza. Nos lo hemos ganado a base de trabajar. El reto es mayúsculo, pero cabe la posibilidad de conseguir una final con nuestra afición. Puede ser una noche mágica e histórica y la voy a pelear».

La victoria en los cuartos de final de la Copa de 2020 le recuerda al oriotarra «que es posible», pero prefiere «no vivir del pasado». «Vivo del presente y no hemos estado lejos de ganarles en los dos partidos que hemos jugado esta temporada. Necesitamos hacer un partido como esos, soy consciente de que tenemos opciones».

Imanol siente que «tengo la misma presión que ante el Mallorca» en las semifinales del año pasado. «Tengo mucho que perder», ha aseverado. Pese a dar como favorito al Real Madrid, opina que «estamos igual de convencidos que el año pasado, pero desde un rol diferente. Tenemos mucha presión porque queremos llegar a la final y si mañana no ganamos no lo conseguiremos».

Cuestionado sobre si la clasificación sería su mayor proeza como técnico de la Real Sociedad, ha respondido que «sería una noche más, porque son muchas noches bonitas las que que hemos vivido en estos seis años. Vamos a poner todo de nuestra parte para añadir una noche más en esa lista».

Oyarzabal y Sucic

Para el encuentro ante los blancos, Imanol recupera a Óskarsson, restablecido ya de la gastroenteritis que le hizo ser baja ante el Valladolid, y también contará con Oyarzabal, pese a que el capitán se ha retirado del entrenamiento de este lunes antes de tiempo. «No ha hecho todo para que el martes esté en plenas condiciones. Todo ha salido bien. Pacheco es el único que se queda fuera, porque todavía tiene que trabajar durante dos o tres semanas más para ponerse a punto», ha desvelado.

Sucic, que fue suplente ante el conjunto pucelano, ya está en condiciones para ser titular. «El otro día no estaba del todo fino. Pero esta vez es un partido tan importante que importa poco de dónde vengas. Estoy convencido de que todos van a estar enchufadísimos. Algunos llegarán con molestias, pero es un partido tan especial y diferente que hace que todos estén con ganas por jugar».

Imanol no ha visualizado la prórroga y ha indicado que el equipo no ha ensayado los penaltis. «Lo que visualizo es que podemos ganar. Me veo en la final», ha subrayado. Tiene claro que el Real Madrid va a exigir «dar nuestra mejor versión» y considera que la clave va a estar en «acertar en las áreas». «Hacen muchísimas cosas bien, lo han demostrado a lo largo de los años y tienen a Ancelotti que siempre saca el rendimiento máximo», ha apuntado. «Lo normal es que Mbappé acierte e igual nos obliga a hacer más de un gol para llegar a la prórroga. Muchas veces se caracterizan por marcar muchos goles haciendo poco», ha finalizado.