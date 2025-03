Ancelotti: «Nos encantaría jugar otra final, la plantilla está motivada»

Ángel López San Sebastián Lunes, 31 de marzo 2025, 13:27 Comenta Compartir

Imposible saber contra quién juega el Real Madrid mañana en el Santiago Bernabéu. No se citó el nombre del rival merengue, la Real Sociedad, en toda la rueda de prensa de Carlo Ancelotti . Ninguna de las 17 preguntas que se le formularon al técnico transalpino se refirió al equipo guipuzcoano. Y ninguna de las respuestas de Carletto mencionó a su adversario. Incluso hubo quien le cuestionó por si Lunin será el guardameta de la final del día 26 de abril. Ahí sí estuvo prudente el técnico de Reggiolo. Aclaró que primero hay que clasificarse.

Parece claro que la Copa es la tercera competición en el orden de prioridades para el madridismo, pero Ancelotti no oculta que «la plantilla está animada y motivada». Y es que deja claro que «tenemos la ilusión de jugar otra final; nos encantaría. La Copa del Rey es una competición que se nos ha dado bien los últimos años y queremos repetir». Puntualiza, en este sentido, que el equipo se encuentra «bien» y que han recuperado de manera óptima los últimos en llegar durante el parón, los sudamericanos.

Ancelotti sí tiene una buena estadística copera y puede acceder a su tercera final con el Madrid, pero es ésta una competición que se no se le ha dado bien al cuadro blanco en las últimas décadas, pese a haberla ganado en 2023: «A mí me motiva estar tan cerca de una final. Motiva a los jugadores y al club. Estoy motivado, es un logro jugar una final de cualquier competición. Estamos muy cerca, tenemos una pequeña ventaja, tendremos el apoyo de nuestra afición. Todo esto nos motiva más».

Anuncia rotaciones

El entrenador blanco dio algunas pistas sobre de qué jugadores puede disponer mañana y citó a Endrick, goleador en la ida, y a Alaba: «Alaba está muy bien. Ha jugado con el equipo nacional. Meterle carga de dos partidos cada tres días puede ser un riesgo. Mañana tiene más opciones. Los que no han jugado desde el principio contra el Leganés tendrán más opciones mañana». Por lo tanto, todo apunta a rotaciones.

Sobre Endrick, Carletto se extiende un poco más: «No sé quién está preocupado. Él no lo está. Está trabajando muy bien. Yo estoy encantado con él. Cuando puedo, le doy minutos. Siempre aprovecha los minutos. Lo veo tranquilo. Mañana puede tener opciones, porque en la Copa del Rey lo ha hecho muy bien».

Incluso dice que puede darle la responsabilidad de tirar un penalti, pese a su fallo en Champions contra el Atlético: «Lo tengo en cuenta. Depende de muchas cosas la tanda de penaltis. No le falta nada para jugar, más allá de la competencia. Tenemos jugadores que son de una calidad extrema. La historia de este club dice que muchos de los jugadores que ahora son titulares han chupado banquillo: Vinícius, Rodrygo, Valverde, Camavinga….», relata.

Lunin será el elegido para el duelo de mañana, debido a la lesión de Courtois. El ucraniano se lució en el partido de ida en Anoeta. No obstante, Ancelotti no se moja en cuanto a una hipotética elección para la final: «Hay que ver si juega la final. Puede jugar Lunin, Courtois o Fran González. Si no llegamos a la final, no jugará ninguno de los tres», dice.

El juego del Real Madrid es muy irregular porque sus jugadores muestran una actitud u otra dependiendo de la trascendencia del encuentro y de la competición. «Me cuesta mucho», reconoce Ancelotti, refiriéndose a motivar a todos antes de todos los partidos. «Hablo mucho con los jugadores para tenerles motivados y concentrados todos los partidos; pero es casi imposible. Este calendario desgasta mucho y es más complicado. Lo hemos hecho bastante bien hasta ahora, pero hemos tenido partidos en los que el equipo estaba más focalizado y otros, menos. Los jugadores son distintos a nivel mental. Hay jugadores que siempre están siempre focalizados y otros, no».

Además, al Real Madrid le está costando mucho cerrar los partidos. De hecho, ocho de sus últimas 10 victorias han sido por la mínima: «Los partidos son competidos y aún más en el último tramo de la temporada. Hemos sido efectivos ofensivamente y menos sólidos atrás. Hemos tenido lesiones muy importantes atrás».

El entrenador del Real Madrid justifica mucho la irregularidad en el rendimiento de su equipo en la acumulación de partidos y el desgaste. El cuadro blanco disputa ante la Real Sociedad su partido número 50 de la temporada. Nada que ver con la época en la que él era un futbolista profesional: «No había este desgaste. Es otro deporte, otro fútbol. No sólo por el desgaste, por muchas otras cosas: la preparación de los partidos, la carga en el sentido de las lesiones.... Tenemos que manejar todo esto con la esperanza de que un día tengamos más tiempo para recuperar a los jugadores y preparar mejor los partidos. Hay que aguantar esta temporada, que está siendo muy exigente. Nos estamos manejando bien pese a los problemas que hemos tenido, sobre todo con las lesiones graves.

Por otra parte, Carletto se refirió a Mbappé, que ya ha igualado a Cristiano en su primer año en lo que se refiere a número de goles: «Es difícil comparar jugadores distintos. Le deseo que sea capaz de lograr lo que ha logrado Cristiano en el Madrid. Tiene la posibilidad de hacerlo. Significa que va a ser una leyenda del Madrid como lo es Cristiano».

Le encanta el juego del Madrid

Al técnico transalpino del Madrid no le molesta que se alabe tanto el juego de su eterno rival, el Barça: «El Barça juega un fútbol bonito, con intensidad y el Madrid juega un juego distinto, con mucha calidad. Me encanta el juego del Madrid y me gusta cómo juega el Barça. Es muy difícil comparar, pero las fases son distintas. Es difícil comparar el estilo de juego de dos equipos, que depende de las características de los jugadores que tienes».

En torno al arbitraje del pasado sábado, en el que el Madrid salió muy beneficiado, reconoce que «el Leganés se puede quejar de alguna decisión gris, como nosotros». No cree que hayan cambiado las cosas después del duro comunicado emitido por el Madrid contra el estamento arbitral y lo justifica apuntando que su equipo también ha perdido a partir de ese momento.

Por último, Ancelotti no se lamenta de que, en caso de pasar ante la Real, su equipo tenga un día menos para preparar la final de Copa. De nuevo incide en que «he mirado esto y de verdad no le he contemplado porque no sé si jugaremos la final. Si llegamos, tendremos el tiempo necesario para preparar la final. Lo importante es tener lo mínimo de descanso, tres días, no más o menos que el rival».