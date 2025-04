Imanol: «Ahora mi obsesión es la sexta clasificación consecutiva para Europa»

«El año pasado mi obsesión era jugar por quinta vez consecutiva en Europa y lo conseguimos. Para ésta, era volver a jugar una final ... de Copa, esta vez con público y clasificarnos por sexta vez consecutiva para disputar competición europea. En eso estamos ahora». Las palabras de Imanol Alguacil certifican lo que tenía en mente el entrenador realista desde que arrancaran los entrenamientos allá por el mes de julio. Los claros objetivos del club se han ido diluyendo (eliminación del Manchester y al copera contra el Madrid) y ahora todo se centra en la carrera por Europa. «Estos éxitos hay que prolongarlos lo más posible. Mira qué plantillas han pasado todos estos años por el club y no lo han conseguido, tenemos la obsesión de conseguir una sexta, la final no ha podido ser y ahora lo que quieren muchos jugadores que llevan conmigo estos cinco años es buscar la sexta participación».

A diferencia de otras temporadas, donde la Real ha cabalgado durante casi todo el campeonato en posiciones europeas, el guion cambia para esta campaña. La Real va a tener que ir superando a adversarios, pero para el técnico realista no cambia mucho cómo afrontar estos últimos nueve encuentros. «Al final de lo que se trata es de ganar», certifica el entrenador blanquiazul, «hay enfrentamientos directos, de muchos equipos implicados pero otros años también los ha habido. Nos toca ir a ganar, estamos cerquita de ese objetivo y depende de nosotros mismos».

«Nos toca ir a ganar, estamos cerquita de ese objetivo y depende de nosotros mismos»

Preguntado por cómo ha sido la resaca tras la eliminación copera y después de decir que se ha sentido «orgulloso» y que ha recibido muchas muestras de ánimo, mandó un mensaje poniendo en valor la capacidad de sus jugadores. «Tiene mucho mérito lo que está haciendo el equipo, se estaba siento injusto con algunos jugadores. Esta semifinal ha ayudado para que ciertos aficionados hayan creído y pensado que este equipo es capaz de hacer lo que hizo y seguramente otra vez estar con estos jugadores. Es una pena que en momentos puntuales se les haya podido poner en duda». Viendo el calado del mensaje, se le cuestionó si era un palo, una crítica. «Para nada», zanjó. «Solo es lo que he sentido».

Imanol tiene claro que el equipo «en un momento en el que había dudas, hemos demostrado la capacidad que tenemos. Yo no tengo ninguna duda. Estamos haciendo un temporadón». No cree que vaya a a haber muchos descanso ahora que no va a tener dos partidos por semana. «Para aburrirnos no vamos a tener tiempo. Tenemos muy claro qué queremos», certifica sobre el objetivo europeo.

En cuanto a los jugadores y su estado físico, ha descartado a Nayef Aguerd, del que espera contar con él «para el partido contra el Mallorca la semana próxima» y del resto que «están bien. Los que habéis visto entrenar están en condiciones, alguno igual con algo de fatiga pero están disponibles para Las Palmas». Sobre el equipo canario dijo que «se están jugando mantenerse en Primera y creo que ahora están mereciendo más de lo que consiguen. Conozco muy bien a Diego Martínez y nos espera un partido muy apretado y duro».