La rueda de prensa de Imanol, en directo

Sobre la racha de Las Palmas

El partido que jugamos contra ellos venían con inercia positiva. Entonces, sacaban más puntos de los que merecían y ahora todo lo contrario. Estamos compitiendo muy bien, pero por pequeños detalles se les está escapando. El partido será complicado.

Diego Martínez es capaz de cambiar las inercias del juego y de los partidos. No sabemos si saldrá con defensa de cinco o no. No me preocupa. Le tenemos mucho respeto, pero se trata de hacer nosotros nuestro partido, sabiendo que ellos están haciendo las cosas muy bien, no ganan por pequeños detalles.