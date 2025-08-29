Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí

Amargo inicio de temporada para Imanol Alguacil. El Al-Shabab, el equipo dirigido por el exentrenador txuri-urdin, ha caído este viernes 1-4 contra ... Al Khaleej en el primer encuentro de la primera división saudí. Un inicio de temporada amargo para un club grande venido a menos al que Imanol está destinado a revitalizar

Joshua King abrió el marcador para la visita en el minuto 5 y lo cerró en el 82. El Al Shabab descontó de penalti después del segundo tanto de Al Khaleej por mediación de un viejo conocido como Yannick Carrasco. La siguiente prueba de 'los leones' llegará el próximo viernes, donde el equipo saudí buscará remontar para alcanzar una buena posición.

Los comentarios en las redes sociales a la publicación del Al-Shabab de la derrota muestran el hartazgo de la afición, que lleva años sin ver a su equipo en el lugar en el que estuvo. Las recriminaciones de los aficionados de los 'leones' iban dirigidos a la directiva y a la propiedad, a quienes reclamaban mayor inversión en fichajes.

No es el inicio deseado para Imanol en su primera aventura como entrenador lejos de la Real. Va a necesitar tiempo para adaptarse al país y a la liga, pero el fútbol no espera y si quiere clasificar a la Champions asiática deberá remontar el vuelo más pronto que tarde.