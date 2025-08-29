Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Imanol, en la conferencia de prensa antes del partido. Al-Shabab
Exrealista

Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí

El equipo del exentrenador txuri-urdin cayó 1-4 en el debut del oriotarra

Andre Quispe

Andre Quispe

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:23

Amargo inicio de temporada para Imanol Alguacil. El Al-Shabab, el equipo dirigido por el exentrenador txuri-urdin, ha caído este viernes 1-4 contra ... Al Khaleej en el primer encuentro de la primera división saudí. Un inicio de temporada amargo para un club grande venido a menos al que Imanol está destinado a revitalizar

