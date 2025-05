El motivo del adiós de Imanol Alguacil a la Real Sociedad: «Si quería renovar y no lo ha hecho, algo ha pasado...»

Maite Jiménez Viernes, 2 de mayo 2025, 19:50 | Actualizado 20:08h. Comenta Compartir

Imanol Alguacil vivirá su último derbi como técnico de la Real Sociedad este próximo domingo, día en el que exjugadores como Alberto, Aranzabal, Rekarte y De Paula también recibirán la insignia de oro y brillantes del club. Al respecto, Maite Jiménez, Beñat Barreto y Raúl Melero, periodistas de El Diario Vasco, analizan al detalle la huella que ha dejado Imanol Alguacil en la Real Sociedad, con un título de Copa y hasta cinco clasificaciones para Europa consecutivas. Pero no sólo. «Ahí está la cantidad de jugadores que ha moldeado con su trabajo ha moldeado, caso de Merino. Imanol se ha ganado que su agente reciba llamadas y tenga ofertas», afirman. Es más, también los periodistas de DV se preguntan qué ha podido provocar la no continuidad del técnico oriotarra en la Real Sociedad: «Si Imanol Alguacil quería renovar y no lo ha hecho, algo ha pasado...».

