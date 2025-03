Imanol Alguacil canta de nuevo en plena rueda de prensa: «Abre tus ojos, disfruta...»

J. Falcón San Sebastián Miércoles, 5 de marzo 2025, 18:21 | Actualizado 18:30h. Comenta Compartir

Imanol Alguacil lo tiene claro, los partidos europeos hay que disfrutarlos. Hasta tal punto quiere animar a la prensa, y a la afición txuri-urdin, que ha vuelto a cantar en directo durante su comparecencia oficial organizada por la UEFA con ocasión del Real Sociedad - Manchester United que se disputa este jueves (Reale Arena, 18.45 horas).

«Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las... (cosas buenas de la vida)», así ha respondido a una de las intervenciones de los periodistas tras varias cuestiones sobre la importancia del partido y sobre qué equipo es más favorito. Con la letra de la célebre canción 'Madre tierra' de Chayanne ha querido ilustrar su deseo por que el entorno realista disfrute del equipo.

Tras canturrear la estrofa más conocida del cantante puertorriqueño ha matizado su reflexión: «pues vamos a disfrutar y vamos a no faltar al respeto a estos grandes equipos, que para nosotros entiendo que es una gran suerte que podamos disputar semejante eliminatoria contra un equipo como el Manchester United». También ha señalado al club inglés como «el gran favorito para ganar la Europa League».

El entrenador de Orio ha reiterado una de las ideas que busca transmitir en sus últimas ruedas de prensa, prácticamente tres cada semana debido a la acumulación de partidos de las tres competiciones en las que está participando aún el equipo donostiarra. Que la afición disfrute de lo que está consiguiendo el equipo estas últimas temporadas. Hoy lo ha explicado así: «Vamos a disfrutar de estos momentos, que son únicos y por lo menos yo, a día de hoy, es lo que estoy haciendo, disfrutar. Nunca sabes cuándo va volver a jugar un grande como el United en el Reale Arena. Ojalá disfrutemos tanto los aficionados fuera como nosotros en el campo y seamos capaces de ganar».

«Mañana es la Real Sociedad la que va a jugar, con lesionados o no, con más o menos canteranos, vamos a disfrutar esta eliminatoria contra el Manchester. ¿Qué pasa, si perdemos nos metemos en la cueva y no salimos al día siguiente y no entrenamos? ¿Y no jugamos más? ¿Qué es lo que hacemos? Hay que tener respeto por el rival, saber que es un grande, pero a día de hoy nadie me quita la ilusión de ganar el partido, siendo realistas», ha continuado Imanol Alguacil.

El pasado 29 de enero el entrenador realista ya se lanzó a cantar en otra rueda de prensa, también organizada por la UEFA antes del Real Sociedad - PAOK. Se trataba de su personal recibimiento al periodista Txema Oliden, que se presentó por sorpresa en la sala tras un tiempo sin hacerlo. Imanol le dedicó en aquella ocasión el estribillo de una canción de Coque Malla. «Venía de Zubieta escuchando la radio en el coche con la canción de 'no puedo vivir sin ti, no hay manera' ¿Y quién aparece? Txema. Bienvenido, no esperaba verte».

«Caer es permitido y levantarse es obligado», cantaba también Chayanne, otra frase que a buen seguro gustará a Imanol.