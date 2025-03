Dispositivo de seguridad: Se vuelve a cortar el tráfico en Amara a partir de las 16 horas

Imanol Troyano San Sebastián Jueves, 6 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Ertzaintza, en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián y la Real Sociedad, volverá a desplegar un dispositivo especial de seguridad para evitar posibles incidentes dentro y fuera del estadio en las horas previas y después del encuentro y facilitar el acceso de los 2.000 hinchas del Manchester United. Se trata de un dispositivo muy similar al que se llevó a cabo recientemente en los partidos europeos ante el Ajax o el PAOK de Salónica.

Los responsables municipales han hecho un llamamiento a la ciudadanía para utilizar el transporte público y evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado, puesto que se vivirán cierres parciales al tráfico en momentos puntuales del día. En esta ocasión no se ha organizado un recibimiento especial para la llegada del autobús de la Real.

A partir de las 16.00 horas el tráfico se podrá ver interrumpido a lo largo del paseo del Urumea, en la Avenida de Madrid (desde Pío XII), paseo de Errondo (desde plaza Portutxo) y paseo de Zorroaga (entre Toribio Alzaga y plaza Aita Donostia).

Además, desde primera hora de la mañana no se podrá acceder en vehículo privado al anillo interior del complejo deportivo de Anoeta. Como viene siendo costumbre en los últimos partidos en el Reale Arena, el tráfico en el entorno de la plaza Aita Donostia quedará cortado durante 15-20 minutos aproximadamente para agilizar la salida del estadio de los aficionados.

Aparcamiento para residentes

Los vecinos de Amara con la viñeta de residente en el sector 5-1 tendrán permiso para aparcar sus vehículos en los sectores 1-2 Centro, 1-5 Morlans, 5-2 Riberas de Loiola y 5-3 Loiola. No obstante, estas personas residentes no podrán estacionar de forma gratuita en las zonas de pago obligatorio (zonas 15) dentro del horario de regulación establecido. En cualquier caso, se solicita a los aficionados que acudan al evento su colaboración para no acercarse en la medida de lo posible al entorno del estadio y se recomiendan utilizar viales alternativos como la GI-20 y GI-40, así como planificar con antelación los desplazamientos que se vayan a efectuar.