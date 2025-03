«Nos conformamos con el empate»

Sol, alrededor de veinte grados. Suficiente para vestir camiseta de manga corta y bermudas acostumbrados como están al frío de Mánchester. El martes llegó la avanzadilla de aficionados del United, pero ayer ya se dejaron ver bastantes más simpatizantes del conjunto mancuniano por las plazas, calles, playas y sobre todo terrazas de Donostia. Hoy serán todavía más ruidosos en la capital guipuzcoana. Se espera que el desembarco inglés traiga a dos mil hinchas del equipo de Amorim, que a buen seguro se dejarán oír durante toda la jornada.

Las camisetas rojas y las banderas con las iniciales MUFC recorren desde hace horas la ciudad. El Manchester United vuelve a San Sebastián acompañado de su numerosa afición. No podía ser menos en un club de la dimensión del United. A pesar de atravesar horas bajas, el rival de la Real no estará solo esta tarde en Anoeta.

Ayer muchos de ellos disfrutaban del buen tiempo por las calles de la capital guipuzcoana conscientes de que una vez comience a rodar el balón puede que se les estropee el viaje. Phil y James eran dos de esos aficionados que daban unos tragos a sus cervezas sentados en una terraza en la Plaza Constitución de la Parte Vieja ayer al mediodía. A pesar de que aún quedaban más de 24 horas para el comienzo del encuentro vestían prendas identificativas del United e incluso portaban una bandera inglesa con la cruz de San Jorge y el escudo del United sobreimpresionado.

«¿Has visto nuestros partidos?»

Posaban sonrientes a la cámara de este periódico mientras se les unían otros dos simpatizantes más. Una sonrisa que se les borraba del rostro a la hora de dar una predicción para el encuentro. No eran muy optimistas para el duelo de esta tarde. «Nos conformamos con un empate», respondía Phil sin dudar. Ante el asombro mostrado por los periodistas de este medio al escuchar la respuesta, trataba de explicarse: «¿Has visto nuestros últimos partidos? No estamos jugando nada bien».

No tenía muchas esperanzas puestas en que el United fuera capaz de sacar un buen resultado hoy. «Somos el Manchester United, pero no tenemos buenos jugadores...», lamentaba. «¿Garnacho? No es tan bueno. El mejor es Bruno Fernandes», opinaba Phil, mientras su colega asentía con la cabeza.

En cambio, enseguida coincidían en destacar a Kubo como el realista más peligroso. Mientras seguían valorando el enfrentamiento de la Real pasaba por el lugar Jazz, un donostiarra ataviado con la camiseta blanquiazul al que no le dio miedo 'desafiar' a los visitantes pese a estar en inferioridad.

Se atrevió incluso a echar un pulso con uno de ellos, siempre haciendo gala de una deportividad exquisita. Jazz lo tenía claro: «Va a ganar la Real». Donostia está preparada para recibir a los diablos rojos. El partido ya ha empezado en las calles.

