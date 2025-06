Imanol se aleja del Sevilla

Imanol no entrenará al Sevilla, salvo sorpresa mayúscula. El oriotarra ha rechazado la posibilidad de dirigir al club de Nervión. Imanol trasladó anoche su negativa ... al club tras reunirse ayer por la tarde con Antonio Cordón, el nuevo director deportivo del Sevilla. El argentino Matías Almeyda es ahora el objetivo que se ha puesto el Sevilla para dirigir su primer equipo.

Siempre según el diario ABC de Sevilla y ha podido confirmar este periódico, las sensaciones en la previa de este encuentro entre Imanol y el Sevilla eran positivas, después de las comunicaciones constantes con el entrenador su entorno. Sin embargo, la inestabilidad en el entorno sevillista, con todos los cambios que se han ido produciendo y la imposibilidad para fichar jugadores, han terminado por rechazar el proyecto expuesto .

A Imanol no le disgustaba la idea de dirigir al Sevilla, pero tenía claro que quería la estabilidad de un proyecto a largo plazo. Cordón tardó unos días en concretar dicha reunión, pero finalmente se fijó ayer y la explicación del proyecto por parte del director deportivo se realizó en tiempo y forma. Las dos partes se llevaron sus sensaciones a casa y el tiempo de reflexión no fue muy dilatado, algo que el Sevilla agradece, teniendo en cuenta la respuesta negativa del ex de la Real Sociedad. Imanol transmitió anoche su «no» a Cordón y, ahora, tendrá que decidir si pone rumbo, o no, a Arabia Saudí. Y es que el Al-Shabab se encuentra apretando por su contratación con una oferta millonaria. Imanol tendrá que decidir si quiere seguir en la rueda del fútbol europeo o se deja llevar por los petrodólares en un fútbol sin interés.