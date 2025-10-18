Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una imagen del último encuentro del Sanse en la victoria frente al Andorra en Anoeta. De la Hera

El Huesca pide suspender el partido contra el Sanse por un virus gastrointestinal «que afecta a prácticamente la totalidad de jugadores»

El conjunto oscense ha pedido a la RFEF la suspensión del partido que debía disputarse este sábado a las 21.00 horas en Anoeta

Javier Medrano

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:55

Comenta

La SD Huesca, rival del Sanse que este sábado debía enfrentarse al filial txuri-urdin desde las 21.00 horas en Anoeta, ha socilitado suspender el ... partido debdio a un virus gastrointestinal «que afecta a prácticamente la totalidad de la plantilla».

