El Huesca pide suspender el partido contra el Sanse por un virus gastrointestinal «que afecta a prácticamente la totalidad de jugadores»

La SD Huesca, rival del Sanse que este sábado debía enfrentarse al filial txuri-urdin desde las 21.00 horas en Anoeta, ha socilitado suspender el ... partido debdio a un virus gastrointestinal «que afecta a prácticamente la totalidad de la plantilla».

A través de un comunicado, el club oscense ha informado este sábado que se ha puesto en contacto con la Real Federación Española de Fútbol, estamento al que ha solicitado de manera formal la suspensión del encuentro de este sábado en San Sebastián.

«La SD Huesca informa de que ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol la suspensión del encuentro correspondiente a la jornada 10 de LaLiga Hypermotion, que debía disputarse este sábado ante la Real Sociedad B, debido a un virus gastrointestinal que afecta a prácticamente la totalidad de la plantilla», han trasladado a sus aficionados a través de un mensaje publicado tanto su página web como en redes sociales.

Según la versión del conjunto aragonés, el club ha presentado la solicitud «cumpliendo con los requisitos establecidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 262.3 del Reglamento General de la RFEF, al no contar con el número mínimo de jugadores disponibles, tras la valoración de los servicios médicos que han determinado la imposibilidad de afrontar el partido con las debidas garantías».

Por este motivo y a la espera de una resolución definitiva, los autobuses con aficionados visitantes que iban a trasladarse con la SD Huesca hasta San Sebastián desde las 09.30 horas han retrasado por el momento su salida rumbo a Gipuzkoa.

Tras la contundente victoria contra el Andorra hace una semana, el Sanse buscaba ratificar las buenas sensaciones del último encuentro y sumar un nuevo triunfo esta noche ante su público en Anoeta frente a la SD Huesca, que pese a contar con cuatro puntos más que el filial de la Real Sociedad llega al encuentro en una mala dinámica tras sumar tres derrotas en las últimas cuatro jornadas.