Peru y Balda, sonrientes durante un entrenamiento en Zubieta. RS
Segunda División

El Sanse busca ante el Huesca el segundo triunfo seguido en casa

El filial txuri-urdin, que tiene la baja de Lebarbier, quiere dar continuidad a su buen partido ante el Andorra para escapar de la zona de abajo

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Sanse recibe hoy (21.00) al Huesca con la fuerza y energía que dejó el rotundo triunfo de hace siete días ante el ... Andorra. Los pupilos de Jon Ansotegi pretenden dar continuidad a esa victoria que les ha sacado de la zona de descenso y reforzado su autoestima. El cuadro aragonés estará acompañado por 400 seguidores que se dejarán sentir en Anoeta. Para equilibrar las fuerzas en la grada, Bultzada ha confirmado su presencia para animar a los potrillos.

