El Sanse busca ante el Huesca el segundo triunfo seguido en casa

El Sanse recibe hoy (21.00) al Huesca con la fuerza y energía que dejó el rotundo triunfo de hace siete días ante el ... Andorra. Los pupilos de Jon Ansotegi pretenden dar continuidad a esa victoria que les ha sacado de la zona de descenso y reforzado su autoestima. El cuadro aragonés estará acompañado por 400 seguidores que se dejarán sentir en Anoeta. Para equilibrar las fuerzas en la grada, Bultzada ha confirmado su presencia para animar a los potrillos.

El filial no podrá contar con Lebarbier por una torsión en la rodilla y tampoco con Ekain Orobengoa, quien se rompió el cruzado en la visita a Los Cármenes. El resto estará a disposición del técnico blanquiazul para intentar firmar la segunda victoria consecutiva ante su público.

Las sensaciones que dejaron los potrillos ante el Andorra son el mejor punto de partida para afrontar este choque frente al Huesca. El regreso a la zaga de Luken Beitia reforzó el sistema defensivo de un equipo que volvió a dejar la portería a cero ocho jornadas después, ya que solo lo había hecho en el primer encuentro ante el Zaragoza (1-0). La vuelta del elgoibartarra permitió además que Balda ocupara su sitio en el lateral izquierdo.

En el centro del campo Carbonell, Mikel Rodríguez y Gorosabel están mezclando muy bien y parece improbable que se ausente alguno de los dos primeros porque, especialmente el getariarra, está marcando las diferencias. Arriba el que está haciendo goles con facilidad es Gorka Carrera, que lleva cinco tantos para seis titularidades. En el extremo derecho podría entrar Astiazaran después del golazo que firmó el sábado pasado. Marchal, que salió con el tobillo lastimado después de la entrada de roja de Gael Alonso, está recuperado y listo para volver a ser de la partida.

El Huesca es octavo en la tabla con 13 puntos, cuatro más que los txuri-urdin, aunque viene de sufrir tres derrotas en las cuatro últimas jornadas contra el Deportivo (4-0), Granada (0-1) y Cádiz (1-0). El oiartzuarra Iker Kortajarena es uno de sus referentes. De hecho, su zurda ha dado ya tres asistencias en lo que se lleva de temporada.

Ansotegi, exigente

El técnico del Sanse, Jon Ansotegi, no se deja llevar por el triunfo ante el Andorra y es exigente con los suyos. «Cuando hemos bajado el nivel de intensidad nos han pintado la cara. Tenemos que entrar fuertes y desde ahí empezar a construir un partido que nos venga bien a nosotros. Este equipo ha demostrado que tiene armas para sacar puntos y eso es lo importante. Estamos demostrando que en ataque estamos teniendo ocasiones pero en ciertos partidos, con muy poco el rival nos ha hecho goles. Si eso no pasa, tenemos claro que estaremos más cerca de la victoria».