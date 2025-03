La hinchada 'realzale' toma Shambles Square

Beñat Barreto y Maite Jiménez San Sebastián | Enviados especiales a Mánchester Jueves, 13 de marzo 2025, 17:15 | Actualizado 17:46h. Comenta Compartir

Shambles Square ya es un hervidero de seguidores de la Real Sociedad sedientos de cerveza y gloria en Mánchester. La emblemática plaza mancuniana salpicada de ... clásicos pubs ingleses como el 'The Old Wellington', el 'Sinclair's Oyster Bar' o el 'Crown & Anchor', se ha llenado de seguidores de la escuadra guipuzcoana dispuestos a desparramar su pasión txuri-urdin en la casa del United. Ya hay una buena representación de los 1.500 desplazados hasta Mánchester. No había un 'meeting point' más propicio que éste y ahora todos los de azul y blanco esperan que no pase como el 23 de octubre de 2013, día en el que agotaron las existencias de cerveza, pinta tras pinta.

Poco a poco ha ido cobrando ambiente un Shambles Square donde hay 'realzales' prácticamente desde la noche de ayer miércoles. Durante primeras horas de la tarde se escuchan los habituales cánticos de ánimo a la Real por parte de hinchas llegados desde Gipuzkoa y de otros lugares como Varsovia, Catalunya, Andalucía o Bizkaia. El único punto discordante ha llegado con la aparición de algunos ultras del PSG, que continúan en Inglaterra tras eliminar el martes el equipo parisino dirigido por Luis Enrique al Liverpool de los octavos de la Champions League: «Que se vayan, diles que se vayan», les ha espetado la afición txuri-urdin. Les conocen del encuentro de Champions en Anoeta del 5 de marzo de 2024. Ampliar Txurdin, cacheado por los bobbies y detenido: gran momento en Mánchester BB El que ha vuelto a restablecer la euforia y el buen rollo en el lugar ha sido Txurdin, la querida mascota de la Real. Bufandas al viento, protegidos por unos bobbies que permiten que se hagan fotos con ellos, la parroquia de la Real se divierte al máximo en Shambles Square antes del duelo en Old Trafford. Que les quiten lo bailao.

