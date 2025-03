«Me gustaría quedarme en la Real, pero no tengo ni idea de lo que va a pasar»

La sensación del equipo revelación de Segunda tiene label Zubieta. Jon Gorrotxategi (Eibar, 2002) está derribando la puerta del primer equipo en Miranda, donde es ... uno de los causantes de que el club con menor presupuesto de la categoría esté peleando por ascender. Viene de marcar su cuarto gol de la temporada –siendo pivote– y afrontó ayer un duelo directo ante el Racing de Karrikaburu.

– Está siendo una primera temporada exigente en el fútbol profesional. ¿Cómo está?

– Sí, la verdad que a pesar de ser el primer año como profesional las cosas están yendo bastante bien, mejor de lo que me esperab. Estoy muy contento de cómo va el año, de cómo me estoy sintiendo en el campo.

– Es marzo y el Mirandés sigue ahí arriba. ¿Se puede considerar el ascenso ya un objetivo?

– No hemos hablado todavía de cuál va a ser nuestro segundo objetivo. Después de haber logrado el primer objetivo (la permanencia) tan pronto, ahora lo único que podemos hacer es buscar otros objetivos. El más cercano es por lo menos competir ahí arriba. Estamos ilusionados, la verdad. Nadie hubiera dicho que en marzo estaríamos tan arriba y creo que es una realidad de que podemos competir contra los mejores de esta liga y por qué no intentar meternos ahí arriba y poder lograr algo bonito.

Rendimiento «No me esperaba para nada que fuese tan bien todo en mi primer año como profesional. Estoy muy contento»

– Está jugándolo todo y sin lesiones. ¿Se esperaba adaptarse tan bien a la exigencia física de Segunda y dar este nivel?

– No me esperaba para nada que fuese tan bien todo. Es verdad que el míster desde el primer día me ha dado muchísima confianza y eso al final ayuda al jugador a dar lo mejor. Creo también que se ha creado un equipo muy bueno. Tenemos un entrenador muy bueno, que eso al final nos hace sacar lo mejor de nosotros. No me esperaba que fuese así mi primer año en Segunda. Sobre todo en los ritmos de juego sabes que tienes que dar un paso más.

– Además del trabajo, ¿cuál diría que es la clave de su rendimiento?

– Tampoco tengo yo muchas claves. Diría que intentar jugar como siempre he jugado. Siempre me ha gustado tener el balón. Aunque se me vea muy físico, me gusta defender, robar balones e intentar hacer lo que siempre he hecho en la Real. Tener el balón, disfrutar, me gusta jugar intenso y bueno, creo que la clave es hacer lo que he hecho estos últimos años, que es lo que me ha llevado al Mirandés.

– ¿Fue chocante llegar y encontrar un Mirandés con tan pocos jugadores?

– No, no lo fue. Yo ya sabía cuál era un poco la situación del Mirandés y lo que vive el club cada año. Siempre apura hasta los últimos días para poder fichar o conseguir cedidos y yo llegué en una situación en la que creo que el primer partido estábamos con 12 jugadores de campo, que es una pasada. Y es verdad que el primer partido fue un poco más difícil y nos costó. Lo ganamos, pero nos costó bastante y poco a poco creo que la gente empezó a venir. Ya hicimos un grupo bastante bonito y desde ahí empezamos a trabajar mejor. El entrenador también tiene unos conceptos muy buenos que creo que nos hacen estar donde estamos. Y creo que la clave de este equipo es el trabajo diario. Entrenamos como enfermos porque creo que nos gusta entrenar, dar lo mejor de nosotros cada día. Tenemos muy buen ambiente en el grupo.

– En Miranda hay quien dice que es el mejor jugador de la historia del club. No es poca cosa.

– Bueno, hay gente que dice de todo. Es verdad que el año va muy bien y estoy intentando dar lo mejor de mí. Que sea el mejor que haya jugado aquí, pues no lo creo. Han pasado jugadores muy buenos que están en la élite y es difícil superarles. La verdad que es bonito escuchar cosas así y estoy muy contento en el Mirandés y esperemos que acabe bien estos dos meses y podamos disfrutarlo.

– ¿Ve adaptable este nivel a un sistema menos protegido para el pivote como el de la Real?

– Bueno, es mi primer año que juego con este sistema de 5-3-2. Es verdad que algún partido que otro sí que había jugado en línea de cinco en la Real, pero habitualmente siempre he jugado de único pivote con una línea de cuatro atrás. Me he sentido bien en las dos formaciones y creo que otro año jugaré con otra formación y no es problema que haya un defensa más atrás o un defensa menos. Me he sentido bien en las dos formaciones y me quedo con eso. Tampoco sé el año que viene dónde estaré, así que no sé con qué formación jugaré. Este año, por ejemplo, al principio la idea era jugar con línea de cuatro, pero como estábamos pocos jugadores y había varios centrales empezamos con una línea de cinco. Nos hicieron pocas ocasiones y al final la base se hizo de ahí, de hacer una línea de cinco fuerte y por eso mismo creo que seguimos con esta alineación y nos va muy bien.

– En el Sanse también jugó un poco más arriba, de interior. ¿Dónde se siente más cómodo?

– De pivote. Cuando me acerco al área a veces se me baja la persiana, así que me gusta más jugar de pivote. Si juega Lachuer, que suele jugar también de pivote conmigo, también me siento cómodo en doble pivote.

Estilo de juego «Robo muchos balones porque soy inteligente que se sitúa bien en el campo. Con balón me gusta mucho la posesión»

– ¿Cómo definiría se juego a una persona que nunca le ha visto jugar?

– Me cuesta responder esta pregunta. Siempre me cuesta hablar de mí. Viéndome físicamente, no creo que la gente piense que sea un buen defensor, sobre todo en la posición que juego, pero creo que una de mis características es que robo muchos balones porque creo que soy un jugador inteligente que se sitúa muy bien en el campo. Y luego con el balón me gusta tener la posesión, aunque este año creo que somos más verticales, pero soy un jugador que le gusta tenerla. Pero defensivamente creo que me da mucho el robo y no perder el balón y dar continuidad al equipo. Esas son mis características.

– ¿Es consciente de las expectativas que está generando en la afición de la Real?

– No sé lo qué estará pensando la gente, pero tampoco pienso yo mucho en eso porque no sé ni yo lo que va a pasar. Me quedan dos meses y medio en el Mirandés y luego tengo contrato con la Real y en verano volveré a hacer la pretemporada, pero no tengo ni idea todavía de lo que va a pasar. Yo lo que quiero es acabar bien la temporada con el Mirandés, porque al final para la Real va a ser bueno que yo haga un buen año y para mí también. El año que viene ya se verá qué pasa, pero tampoco pienso mucho en eso.

– ¿Cómo está siendo su contacto con la Real? ¿Qué le transmiten?

– Suele venir mucho Agirretxe, que es el que suele seguir a los cedidos y que hace el seguimiento. Suele venir a ver los partidos y a veces después del partido sí que estamos Alberto Dadie y yo un rato con él. Creo que está contento con el año que estamos haciendo, sorprendido supongo, porque nadie se esperaría que estuviésemos a este nivel. No es casualidad que estemos ahí. Yo creo que estarán contentos con nosotros y me lo han transmitido, igual que yo se lo estoy transmitiendo también.

– A la espera de lo que suceda con Zubimendi en verano y que no parece haber un sustituto claro en esa posición, ¿ve una oportunidad para usted?

– No sé, eso tampoco depende solamente de mí. Es verdad que a mí me gustaría evidentemente quedarme en la Real, pero yo tengo clarísimo que lo que tengo que hacer es un buen año para por lo menos tener la oportunidad de estar en verano ahí y en la pretemporada intentar demostrar. Pero tampoco pienso mucho en la temporada que viene porque me quedan dos meses muy importantes.

Exigencia a los canteranos «Cada año entiendo que sea más difícil entrar en el primer equipo. La Real lleva años muy buenos y el nivel ha subido»

– ¿Le genera alguna duda que a los canteranos cada vez les cueste más asentarse y ser importantes en el primer equipo?

– No me genera ninguna duda porque es normal. La Real lleva unos años muy buenos y la exigencia está subiendo. El nivel de los jugadores en la Real ha subido porque la Real quiere más. Es un equipo que el objetivo es entrar en Europa, ya van cinco años seguidos entrando en Europa y la exigencia es máxima en el primer equipo. Cada año entiendo que sea todavía más difícil entrar en el primer equipo y creo que eso no dejará que tengamos que trabajar e impulsarlo. Es muy difícil para cualquier jugador, ya seas del filial o de fuera, entrar en el primer equipo de la Real.

– ¿Cómo está viendo a la Real esta temporada?

– El otro día fue una pena lo de Mánchester. La Real entró bien en el partido pero luego hubo unos penaltis que fueron un poco dudosos y al final decidieron el partido. Tampoco quiero hablar mucho de los árbitros porque sabemos lo delicado que es. Fue una pena, pero ahora tiene un partido importante después del parón en Copa. A ver si sacan algo bueno en el Bernabéu.