Guedes y Caleta-Car, ya inscritos en LaLiga, figuran en una primera lista de Sergio sin el lesionado Gorrotxategi

Gonçalo Guedes y Duje Caleta-Car han sido inscritos este viernes en LaLiga, instantes después de ser incluidos en la convocatoria de 25 diseñada por ... Sergio Francisco para el primer encuentro de Liga de la Real Sociedad, el de este sábado (21.30 horas) ante el Valencia en Mestalla. En esta primera lista del técnico irundarra no figura Jon Gorrotxategi, que se queda mañana en tierra por su lesión en el tobillo derecho, que le ha impedido ejercitarse junto al resto de compañeros durante toda la semana.

La primera convocatoria de Sergio RS

Como se esperaba desde el anuncio de la lista de dorsales, los otros cinco ausentes de la primera citación de Sergio son los cinco transferibles, a los que no se les ha adjudicado un número para este curso porque se les busca una salida: Odriozola, Sadiq, Javi López, Becker y Carlos Fernández. Hamari Traoré, por su parte, sí es uno de los defensas elegidos, pese a que existió la posibilidad de traspasarle al Paris FC hace unas semanas para poder promocionar a Iñaki Rupérez.

Ampliar

Las otras presencias significativas de la convocatoria son las de Mikel Goti, que lucirá el '22' en la primera plantilla, Jon Karrikaburu, al que le han adjudicado el '19', y Urko González de Zárate, que recupera el '15'. De los tres, el que más opciones tiene de ser titular es el pivote gasteiztarra, dada la ausencia por lesión de Gorrotxategi.

Uno de los dos descartes que deberá hacer Sergio a última hora será Egoitz Arana, que viaja en calidad de tercer portero y al que también se le espera, como suplente de Aitor Fraga, en el partido del domingo del Sanse contra el Zaragoza en Anoeta. De los 25 integrantes de la primera convocatoria, 15 provienen del Sanse, justo el 60% al que se suele aspirar en la Real.