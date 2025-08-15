Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Guedes, seguido por Aihen, antes del entrenamiento de este viernes EFE
Real Sociedad

Guedes y Caleta-Car, ya inscritos en LaLiga, figuran en una primera lista de Sergio sin el lesionado Gorrotxategi

El nuevo entrenador convoca para el partido ante el Valencia a 25 jugadores, entre ellos los dos nuevos fichajes, Karrikaburu, Goti y el portero Arana

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:43

Gonçalo Guedes y Duje Caleta-Car han sido inscritos este viernes en LaLiga, instantes después de ser incluidos en la convocatoria de 25 diseñada por ... Sergio Francisco para el primer encuentro de Liga de la Real Sociedad, el de este sábado (21.30 horas) ante el Valencia en Mestalla. En esta primera lista del técnico irundarra no figura Jon Gorrotxategi, que se queda mañana en tierra por su lesión en el tobillo derecho, que le ha impedido ejercitarse junto al resto de compañeros durante toda la semana.

