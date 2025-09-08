Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Goazen Reala! repasa la figura de Toshack: «Consiguió que la Real Sociedad volviese a estar en la cresta de la ola»

Goazen Reala! repasa la figura de Toshack: «Consiguió que la Real Sociedad volviese a estar en la cresta de la ola»

Maite Jiménez, Miguel González y Ángel López, periodistas de El Diario Vasco, analizan la trayectoria del técnico galés

Maite Jiménez
Miguel González
Ángel López

Maite Jiménez, Miguel González y Ángel López

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:03

Aprovechando el parón de selecciones, en el nuevo episodio de Goazen Reala! se ha puesto en valor la figura de John Toshack, uno de los técnicos más importantes de la historia txuri-urdin. Al respecto, Maite JIménez, Miguel González y Ángel López coinciden en resaltar la labor del técnico galés: «Es uno de los entrenadores de referencia en la historia de la Real. Consiguió que esa Real que había ganado ligas y parecía que no iba a hacer nada más, volviese a estar en la cresta de la ola», añaden.

Asimismo, los periodistas de El Diario Vasco destacan el gran cambio de mentalidad que experimentó el equipo con el galés como entrenador: «Uno de los grandes legados que dejó fue el cambio de mentalidad. A la Real se le reconoce como un equipo de buen fútbol y toque y empezó eso con el galés. Despertó a un equipo que había sido campeón de Copa».

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  5. 5

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Goazen Reala! repasa la figura de Toshack: «Consiguió que la Real Sociedad volviese a estar en la cresta de la ola»