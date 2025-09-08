Goazen Reala! repasa la figura de Toshack: «Consiguió que la Real Sociedad volviese a estar en la cresta de la ola» Maite Jiménez, Miguel González y Ángel López, periodistas de El Diario Vasco, analizan la trayectoria del técnico galés

Aprovechando el parón de selecciones, en el nuevo episodio de Goazen Reala! se ha puesto en valor la figura de John Toshack, uno de los técnicos más importantes de la historia txuri-urdin. Al respecto, Maite JIménez, Miguel González y Ángel López coinciden en resaltar la labor del técnico galés: «Es uno de los entrenadores de referencia en la historia de la Real. Consiguió que esa Real que había ganado ligas y parecía que no iba a hacer nada más, volviese a estar en la cresta de la ola», añaden.

Asimismo, los periodistas de El Diario Vasco destacan el gran cambio de mentalidad que experimentó el equipo con el galés como entrenador: «Uno de los grandes legados que dejó fue el cambio de mentalidad. A la Real se le reconoce como un equipo de buen fútbol y toque y empezó eso con el galés. Despertó a un equipo que había sido campeón de Copa».

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.