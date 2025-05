Sánchez Vera: «Dos meses han cambiado totalmente la temporada»

«La mochila sigue cargada por la dinámica tan anormal que hemos vivido. Siete meses de la temporada han cambiado en dos», ha valorado este ... viernes José Luis Sánchez Vera en vísperas del último partido de Liga este domingo (12.00 horas) en Zubieta ante el Granada. «Queremos ganar este domingo y también al Tenerife», ha indicado el técnico madrileño, que ve posible acabar en el Top-6 de la clasificación, el objetivo marcado a principio de temporada.

«Se castiga mucho una dinámica de no ganar y no se estaba premiando el ganar y ganar como se estaba haciendo. Ha sido un año de gran aprendizaje», ha reflexionado el entrenador de la Real Sociedad que considera que «no era el final de temporada que merecíamos». Sánchez Vera contará con la baja de Elene Guridi y espera poder disponer de Lucía Rodríguez.

Vivirá su último partido en casa y quiere despedirse con los tres puntos. «A nivel personal me apetece mucho vivir el partido del domingo. No ha sido un año fácil, ha sido un aprendizaje enorme. Cuando crees que lo sabes todo es cuando las cosas se tuercen y me ha servido para seguir avanzando. Para ser mejor entrenador y mejor persona. Quería vivir una experiencia en un equipo del norte, la he disfrutado y la he sentido e intentaré guardarla y si es con tres puntos, mejor que mejor».

También se ha referido, sin entrar a dar nombres, a las jugadoras que también vivirán sus últimas horas en un partido oficial en Zubieta. «Me imagino que buscarán despedirse de este contexto, intentarán vivirlo de la manera que sea, intentarán llevarse recuerdos y emociones».

Sobre el rival de las realistas, el Granada, que ha superado en la tabla a las guipuzcoanas, ha subrayado que ha hecho «un temporadón». «Ha tenido muchísima pegada arriba, que le ha catapultado a estar donde está. Está teniendo mucho gol. Con muy poco es capaz de acertar, defiende muy bien y va a ser un partido muy igualado».

Sobre su posible relevo

Por último, ha dedicado palabras de elogio hacia Arturo Ruiz, entrenador del conjunto nazarí que suena con fuerza para sustituirle en el banquillo de la Real la próxima temporada. «Arturo es uno de esos que entró para quedarse y creo que tiene mucho para aportar a nuestro fútbol por su forma de vivir y entenderlo. No solo por el resultado del año, porque los resultados van y vienen, y cada año es una nueva historia. Es un chico que ha aterrizado con muy bien pie, es un tío humilde y como abogado viejete de los técnicos del fútbol femenino le deseo que le vaya bien porque creo que tiene mucho para hacer crecer a nuestro fútbol femenino. No sé si en la Real, Granada o Atlético de Madrid, pero donde sea ojalá sea para quedarse muchos años».