Manuela Vanegas tampoco seguirá en la Real Sociedad la próxima temporada. La colombiana, que acaba contrato el 30 de junio, no renovará su vinculación con ... el club txuri-urdin, tal y como ha podido saber este periódico, y seguirá los pasos de Amaiur Sarriegi o José Luis Sánchez Vera, quienes tampoco seguirán en el conjunto blanquiazul la próxima temporada.

Vanegas, que se encuentra en fase de recuperación de la rotura que se produjo en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en enero, dejará la Real después de vestir durante cuatro temporadas la camiseta txuri-urdin. La internacional con Colombia llegó a la entidad guipuzcoana en el verano de 2021 procedente del Espanyol.

Ha sido una fija en el centro de la zaga primero con Natalia Arroyo y también en este último curso con Sánchez Vera, sin embargo, su grave lesión le ha impedido estar disponible en la segunda mitad de la campaña. La jugadora de 24 años ha disputado 95 partidos con la zamarra blanquiazul. Fue una de las grandes protagonistas en el año del subcampeonato y también el pasado curso en la clasificación para la final de la Copa de la Reina.

A pesar de ser central, Vanegas ha demostrado un gran olfato goleador en estas cuatro campañas, principalmente en las jugadas a balón parado. La de Copacabana ha anotado once goles y también se ha descubierto como una gran lanzadora de faltas directas.

Numerosas ofertas, pese a la lesión

La grave lesión que le mantiene en el dique seco no le ha privado de contar con numerosas ofertas. La Real ha intentado retenerle, pero la futbolista se ha decantado por continuar su carrera fuera de Zubieta. Está cerca de cerrar su nuevo contrato con el próximo equipo.

Vanegas está agradecida por la oportunidad que le concedió la Real en 2021. Sus grandes actuaciones en el conjunto blanquiazul han despertado el interés de diferentes clubes que no han dudado en llamar a su puerta en los últimos meses.

De esta manera, la Real perderá a su central titular desde hace cuatro años y todo apunta a que no será la única baja al final de temporada. No se podrá despedir de los aficionados el domingo (12.00 horas) en el último partido en casa de las realistas ante el Granada vestida de corto por la lesión, pero no faltará a la cita para apoyar a sus compañeras.