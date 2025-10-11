La Real Sociedad quiere olvidarse en Granada de su primera derrota de la temporada

Imanol Troyano San Sebastián Sábado, 11 de octubre 2025, 09:22 Comenta Compartir

La Real Sociedad quiere que la primera derrota de la temporada que sufrió el pasado fin de semana en Zubieta ante el Tenerife se quede en una anécdota. Visita esta mañana (12.00 horas) al Granada, donde Arturo Ruiz dejó una huella imborrable la campaña previa. El técnico txuri-urdin no escondió que se trata de un partido especial, no en vano llevó al conjunto nazarí a su mejor clasificación histórica en la Liga F.

También regresa Edna Imade, principal referencia ofensiva granadina en aquella campaña. La Real llega a la cita convencida de haber aprendido de los errores que le llevaron a la derrota hace una semana. Además, recupera a Nerea Eizagirre, después de haber dejado atrás las molestias físicas que le impidieron contar con minutos la jornada pasada. Arola y Maren, en cambio, seguirán siendo bajas, así como Pardo.

El cuadro blanquiazul no quiere descolgarse de la zona alta de la tabla. Suma dos victorias y un empate hasta el momento en sus tres desplazamientos.