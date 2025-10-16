Lucía: «Esperamos un partido largo»

«Para nosotras es un partido muy especial, un derbi siempre es diferente». Palabras de la defensa realista Lucía Rodríguez, quien reconoce el carácter diferente ... de lo que supone un partido ante la Sociedad Deportiva Eibar a otro de la competición liguera. Llega la Real con buena dinámica «a pesar de nuestros dos últimos resultados (derrota ante el Tenerife y empate frente al Granada). Las sensaciones de juego son muy buenas y con ganas de que llegue el encuentro», confiesa la madrileña. El choque será el domingo a las 12 del mediodía en Ipurua.

Rodríguez considera que «seguro que va a ser un partido muy bonito, nos hemos medido en pretemporada y sabemos de la dificultad que entraña enfrentarnos al Eibar. Sabemos la idea de juego que tienen y vamos concienciadas de lo que nos vamos a poder encontrar en Ipurua». Resalta que el choque de estilos entre armeras y realistas es muy claro. La Real promedia casi dos goles por choque y el Eibar lleva cuatro porterías a cero en esta campaña.

«Tenemos gente de calidad arriba y eso nos facilita estar presentes en portería contraria y meter goles pero sabemos que precisamente la fortaleza del Eibar es defensiva y tenemos claro que va a ser un partido largo y que vamos a tener que tener paciencia». Sobre cuál es la principal virtud que tiene el equipo que entre Iñaki Goikoetxea, Lucía no tiene dudas: «Lo fuerte que son psicológicamente y su poderío defensivo», dice.