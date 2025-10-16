Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lucía, a la izquierda, posa con Ainhoa Moraza. F. de la Hera
Real Sociedad femenina

Lucía: «Esperamos un partido largo»

La defensora blanquiazul alaba «el poderío defensivo» antes del derbi del domingo (12.00) en Ipurua

DV

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:03

«Para nosotras es un partido muy especial, un derbi siempre es diferente». Palabras de la defensa realista Lucía Rodríguez, quien reconoce el carácter diferente ... de lo que supone un partido ante la Sociedad Deportiva Eibar a otro de la competición liguera. Llega la Real con buena dinámica «a pesar de nuestros dos últimos resultados (derrota ante el Tenerife y empate frente al Granada). Las sensaciones de juego son muy buenas y con ganas de que llegue el encuentro», confiesa la madrileña. El choque será el domingo a las 12 del mediodía en Ipurua.

