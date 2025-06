Intza Egiguren también renueva y pasa el primer equipo: «Mi mejor versión está por llegar»

Tras la salida masiva de jugadoras del primer equipo y antes de anunciar fichajes externos, la Real Sociedad sigue blindando el talento de casa. ... Intza Egiguren Beraza ha alcanzado un acuerdo con el club txuri-urdin para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2039 y para pasar a formar parte del primer equipo, en el que lucirá el dorsal '14'. La delantera de 19 años ha disputado 14 encuentros con el equipo de la Liga F, donde jugará a las órdenes del nuevo entrenador Arturo Ruiz.

«Formar parte del primer equipo es algo que sueñas desde pequeña y siendo de la Real Sociedad, mucho más», afirma la atacante de Anoeta, que ha pasado por las categorías inferiores del club, del tercer equipo al de élite. «Es mi equipo de siempre; es de agradecer que mi equipo apueste por mí y me muestre esa confianza», añade.

Ampliar Intza Egiguren

Hace justo un año, Intza adquirió fama más allá de la muga del territorio guipuzcoano porque un gol suyo arrojándose al suelo, producto de su habitual garra, dio a la selección española Sub-19 el título en el Europeo de la categoría. Ahora tratará de seguir marcando en el primer equipo realista: «Yo ya he cumplido mi sueño porque ya he jugado muchos partidos; he intentado dar lo mejor, pero mi mejor versión está por llegar», avisa la anoetarra.

Hace unos días, la Real presentó la renovación y el salto al primer equipo de otra joven canterana como Julia Arrula y también la ampliación hasta 2026 del contrato de la francesa Claire Lavogez. En los próximos días se espera el anuncio del fichaje de jugadoras como María Molina (procedente del Levante), Arola Aparicio (Espanyol) y Paula Fernández (Levante).