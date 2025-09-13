Estreno soñado en el Estadio Zubieta

Álvaro Guerra Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:29 | Actualizado 15:03h. Comenta Compartir

Bienvenidas a nuestra nueva casa. Pisar el Estadio Zubieta significará sufrir para las rivales de la Real. Sufrir como hizo el conjunto txuri-urdin al Sevilla en un partidazo de las de Arturo Ruiz, que no dieron opción a las andaluzas.

El partido arrancó con mucha intensidad por parte de las realistas. Las de Arturo Ruiz no dejaron hacer el juego que querían las rivales. Buena presión, fútbol colectivo, desmarques… El juego de las donostiarras con y sin balón tuvo todo lo que se podía pedir.

Los equipos de Arturo Ruiz se caracterizan por la llegada de las laterales. Se suman constantemente al ataque, convirtiéndose en un problema más para la defensa. Y en esta ocasión no fue menos. El juego de la Real tuvo tanto en tan poco tiempo que en menos de diez minutos ya había llegado el primer gol de la historia en el Estadio Zubieta. Corría el minuto ocho de juego cuando Andreia Jacinto robaba y conducía el balón. Desde el principio del partido la lusa hacía lo que quería. Parecía que estaba en el patio del colegio la centrocampista, que además celebró sus 100 partidos con la elástica txuri-urdin este domingo. Tras una buena conducción, la de Cascais cedió para Arola, que subía la banda sin parar, y un centro lateral provocó que Aiara entrara con todo desde la otra banda para picarla y poner el primer tanto en el casillero. Además, con esta diana la defensora berastegiarra se ha convertido en la pichichi de la Liga, junto a Aitana Bonmatí.

La Real no paró. Siguió insistiendo. Era una apisonadora. El juego táctico subiendo a las laterales hacía daño constantemente al conjunto andaluz. Jacinto y Arola no paraban de conectar entre ellas por la banda izquierda. Tanto que en menos de diez minutos llegó el siguiente gol. Obra de Lucía Pardo, que tras otro centro de la lateral derecha txuri-urdin, se lanzó con todo para anotar un testarazo y aumentar la ventaja de las de Arturo Ruiz.

Dominio del conjunto txuri-urdin

El conjunto txuri-urdin dominó en posición, en ritmo o en llegadas. Estrenaron a lo grande su nuevo feudo. Y la ventaja pudo ampliarse. Pocos minutos antes de llegar al ecuador del partido, otro centro de Arola, que daba la sensación de que iba en moto por la banda, volvió a caer en Aiara para que esta estrellara el balón en el larguero.

El paso por los vestuarios no cambió a las de Arturo Ruiz. Seguían manejando el buen juego e incordiando al Sevilla constantemente. Jacinto seguía en su salsa y cuando ella juega a este nivel, la Real hace más daño. Sus pases filtrados entre las defensas eran la clave que hacía que las de Arturo Ruiz no pararan de crear ocasiones. De hecho, la mejor de las sevillistas fue Sullastres, que ayudó a las andaluzas a no irse del Estadio Zubieta con más goles en contra.

El guión no podía cerrarse sin otra alegría. Intza, que llevaba apenas siete minutos sobre el terreno de juego, firmó el último gol del partido con un disparo ajustado, estrenando así su cuenta goleadora para ponerle la guinda al pastel. Y por si faltaba algo para que el día fuera perfecto, el estreno en el nuevo feudo también trajo consigo el debut oficial de Edna Imade, que pisó el césped por primera vez con la elástica realista. Así las cosas, Zubieta ya sabe lo que es vivir tardes grandes, donde se peleará en los próximos años por lograr sueños en txuri-urdin.

