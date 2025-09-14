El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Sevilla

Álvaro Guerra Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:20 Comenta Compartir

Arrula 3

No tuvo mucho trabajo durante el encuentro, pero las cuatro que le llegaron las detuvo bien. Seguridad bajo palos en Zubieta.

Lucía Rodríguez 3

Estuvo colosal en el carril derecho. Su conexión con Arola fue clave para hacer daño a las rivales y crear las acciones ofensivas por su banda.

Apari 3

Buen trabajo de la tolosarra en la zaga. Salió bien con el balón, mostrando valentía y estuvo muy contundente en los duelos.

Moraza 3

Cuajó un gran partido junto a su pareja central. No tuvo mucho trabajo pero cuando tenía que correr hacia atrás, mostró seguridad.

Aiara 5

Es la pichichi de la competición. Otro tanto más. Es lateral y parece delantera. Llega a línea de fondo, regatea... es una todoterreno.

Arola 4

Muy protagonista. Puso dos caramelitos para que Aiara y Pardo anotaran. Parecía que iba en moto por la banda. No paró de crear peligro.

Cahynova 3

Se entiende muy bien con Andreia. El juego combinativo entre ambas fue primordial para superar la barrera defensiva de las andaluzas.

Paula Fernández 3

Equilibrio en el eje. Muy bien con balón Gran incorporación para la medular realista.

Eizagirre 3

Quizá estuvo más desaparecida que otros partidos pero es la capitana y cuando el balón pasa por ella es determinante.

Lucía Pardo 4

Tanto de delantera pura. Supo quitarse muy bien de encima a su marca en la acción del gol.

Andreia La mejor 5

Actuación estelar de la lusa en su partido 100 como txuri-urdin. Todas las acciones pasaban por sus pies. Es una suerte que siga en la Real.

Los cambios

Guridi 2

Consiguió dar una estabilidad que el equipo había perdido en el segundo tiempo.

Imade 3

Primeros minutos de la temporada para la delantera. Estuvo bien. Desde el VAR le anularon un gran gol.

Intza -

Entró al final y aprovechó sus minutos marcando el tercer gol del encuentro.

Florentino 2

Sustituyó a Aparicio. Era difícil hacerlo mejor que ella pero estuvo bien.

Cecilia 2

Entró en el descuento y apenas tuvo protagonismo.