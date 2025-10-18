Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Arturo Ruiz, en rueda de prensa. S. Santos

«Estamos bien, con la ilusión que merece un derbi»

Iris Moreno

Iris Moreno

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:36

Comenta

Aiara Agirrezabala será baja mañana en el derbi que disputa la Real Sociedad frente al Eibar en Ipurua (12.00 horas). Así lo confirmó el ... entrenador blanquiazul, Arturo Ruiz, en la rueda de prensa previa al partido. La de Berastegi, con solo 16 años, ha brillado en este inicio de curso, pero ahora se ve obligada a parar a causa de un esguince de tobillo. Será baja, no podrá jugar mañana y no viajará a la concentración prevista con la selección.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  3. 3 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  4. 4 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  5. 5 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  6. 6 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»
  7. 7

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  8. 8

    Ascienden a 21 las denuncias contra el campamento de Bernedo y uno de los monitores presenta una demanda por acoso
  9. 9

    Sanidad dice que Osakidetza paga más por los numerosos vascos que viven fuera sin comunicarlo
  10. 10

    Zarautz clama contra la violencia machista tras el asesinato de una mujer de 53 años en la localidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Estamos bien, con la ilusión que merece un derbi»

«Estamos bien, con la ilusión que merece un derbi»