«Estamos bien, con la ilusión que merece un derbi»

Aiara Agirrezabala será baja mañana en el derbi que disputa la Real Sociedad frente al Eibar en Ipurua (12.00 horas). Así lo confirmó el ... entrenador blanquiazul, Arturo Ruiz, en la rueda de prensa previa al partido. La de Berastegi, con solo 16 años, ha brillado en este inicio de curso, pero ahora se ve obligada a parar a causa de un esguince de tobillo. Será baja, no podrá jugar mañana y no viajará a la concentración prevista con la selección.

Una ausencia notable para el técnico txuri-urdin, que se mostró satisfecho con el trabajo realizado por el equipo durante la semana. «Los entrenamientos han ido muy bien. Hay muchas cosas más positivas que negativas en el último empate. Estamos tranquilas con los resultados. Claro que queríamos haber conseguido más puntos, porque hemos hecho méritos para ello, pero estamos bien».

Con el foco puesto en el Eibar, es consciente de que será un partido diferente. «Estamos con muchas ganas de disfrutar de este derbi. Veo a las jugadoras tranquilas, con la ilusión que merece un partido contra el Eibar. Es un partido bonito, pero también un partido más», apunta.

Ambos equipos se han enfrentado en pretemporada, «pero ahora con puntos en juego en la liga será diferente. Queremos competir en Ipurua. Ya hemos jugado dos veces en pretemporada, pero en liga y en su campo es diferente. Para empezar en lo ambiental, vamos con el respeto de saber que se juega en su campo. El escenario es previsible, por ello hemos puesto el foco en ello y en estar concentradas durante la semana».

Los últimos dos resultados no fueron los mejores contra Tenerife y Granada, pero el técnico está tranquilo. «No estamos nerviosos con los resultados. Estamos en el inicio del proyecto. Hicimos méritos en los otros partidos para sacar más puntos. Tenemos que aprender y mejorar. La semana ha ido bien, los cinco entrenamientos han sido buenos», insiste el madrileño.

Hablando exclusivamente del choque, Ruiz espera que «las situaciones de finalización sean muchas y que las solventemos bien. Sabemos que ellas llegan en un momento competitivo muy bueno. Estamos preparadas. La fortaleza del Eibar es su poderío defensivo y tenemos claro que va a ser un partido largo y que vamos a tener que tener paciencia».

Respecto al rival se muestra cauto. «Las características del Eibar son similares a su mejor versión de la temporada pasada. Pero con un nuevo míster han necesitado su periodo de adaptación. Están encontrando esa estabilidad con muy buenas sensaciones competitivas, con mucha claridad. Ojalá traernos los tres puntos de Ipurua».