Ruiz, durante la rueda de prensa. RS
Real femenino

Arturo Ruiz: «Ojalá en primavera estemos peleando por entrar en Champions»

Arturo Ruiz quiere ver el domingo ante el Alhama «la mejor versión» de su equipo, y espera luchar el final de campeonato por meterse en competición europea

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:37

La Real Sociedad recibe en Zubieta este domingo (12.00 horas) al Alhama, en el último encuentro antes del parón por selecciones. Arturo Ruiz, técnico ... blanquiazul ha señalado que «los entrenamientos han ido fantásticamente bien durante esta semana y estamos con muchas ganas de jugar». Ha sido preguntado por Edna, que no jugó el derbi contra el Athletic, recientemente convocada por la selección. «Edna tiene una lesión crónica en el tendón de su rodilla y hay veces que se le agudiza», ha explicado. «No está perfecta y mañana decidiremos si puede estar. En la selección veremos cómo está porque no está al cien por cien aunque la comunicación que existe entre el club y ellos es muy buena».

