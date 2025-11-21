Arturo Ruiz: «Ojalá en primavera estemos peleando por entrar en Champions»

La Real Sociedad recibe en Zubieta este domingo (12.00 horas) al Alhama, en el último encuentro antes del parón por selecciones. Arturo Ruiz, técnico ... blanquiazul ha señalado que «los entrenamientos han ido fantásticamente bien durante esta semana y estamos con muchas ganas de jugar». Ha sido preguntado por Edna, que no jugó el derbi contra el Athletic, recientemente convocada por la selección. «Edna tiene una lesión crónica en el tendón de su rodilla y hay veces que se le agudiza», ha explicado. «No está perfecta y mañana decidiremos si puede estar. En la selección veremos cómo está porque no está al cien por cien aunque la comunicación que existe entre el club y ellos es muy buena».

Sobre Aiara, ha tranquilizado al personal puesto que la berastegiarra «está bien, ha hecho estos dos entrenamientos bien y estará disponible». Aún quedan ecos del empate conseguido en el derbi ante el Athletic y el diagnóstico del punto por parte del madrileño no ha cambiado. «Nuestro derbi no fue nuestra mejor versión con balón, el proceso que hemos tenido esta semana nos va a sumar muchísimos, queremos ganar el domingo y hacerlo con nuestra mejor versión».

Sobre el rival dice que «el Alhama va a ser un equipo de muchos contextos similares a otros partidos que hemos tenido. Creo que vamos a tener mucho tiempo el balón y puede que con ese sistema de tres centrales que tienen ellas les hagamos sufrir y a pesar de su clasificación bastantes partidos de los que ha perdido los han hecho muy largos».

La Real está en puestos de Champions, pero Ruiz no ha querido hablar ahora de que el objetivo sea llegar a la máxima competición internacional. Se ha limitado a decir que espera «llegar en primavera a pelear por los objetivos y puestos que estamos ocupando ahora». Ha valorado el trabajo del equipo diciendo que «hemos logrado siete puntos de nueve ante el Barça, una salida contra el Espanyol y en el derbi ante el Athletic». Ruiz quiere que «sean diez de doce este próximo domingo pero sabiendo que el cómo es importante para lograr el triunfo. El trabajo y predisposición de las jugadoras nos está ayudando a que lleguen muy bien todos los fines de semana».