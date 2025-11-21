Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imade, durante el encuentro contra el Barcelona. EFE
Liga F

Edna Imade, a la selección absoluta

La jugadora de la Real ha sido incluida en la lista de 25 para la final de la Nations League

Álvaro Vicente

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:10

Comenta

Edna Imade ha sido convocada por primera vez con la selección absoluta. El buen momento de la atacante de la Real ha quedado corroborado esta ... mañana cuando la seleccionadora Sonia Bermúdez le ha incluido en la lista de 25 jugadoras convocadas para la final de la Nations League que se disputará a ida y vuelta en Kaiserslautern (viernes 28 de este mes, 20.30 horas) y en Madrid (martes 2 de diciembre, 18.30 horas). Los siete goles que ha marcado con la Real esta temporada, siendo hoy la tercera máxima goleadora de la Liga F, le llevan a la selección después de meses de trámites burocráticos para ser considerada seleccionable por España al ser su familia de origen nigeriana. Edna viene de ser elegida la mejor jugadora de la liga en el último mes. Juega en la Real como cedida por el Bayern de Múnich que le fichó a finales de la pasada temporada tras batir todos los registros de goles en el Granada.

