Edna Imade, a la selección absoluta

Álvaro Vicente Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:10 Comenta Compartir

Edna Imade ha sido convocada por primera vez con la selección absoluta. El buen momento de la atacante de la Real ha quedado corroborado esta ... mañana cuando la seleccionadora Sonia Bermúdez le ha incluido en la lista de 25 jugadoras convocadas para la final de la Nations League que se disputará a ida y vuelta en Kaiserslautern (viernes 28 de este mes, 20.30 horas) y en Madrid (martes 2 de diciembre, 18.30 horas). Los siete goles que ha marcado con la Real esta temporada, siendo hoy la tercera máxima goleadora de la Liga F, le llevan a la selección después de meses de trámites burocráticos para ser considerada seleccionable por España al ser su familia de origen nigeriana. Edna viene de ser elegida la mejor jugadora de la liga en el último mes. Juega en la Real como cedida por el Bayern de Múnich que le fichó a finales de la pasada temporada tras batir todos los registros de goles en el Granada.

Noticia relacionada El reencuentro de Edna con su madre y hermano La lista de 25 futbolistas está compuesta por: Cata Coll (Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club), Eunate Astralaga (Eibar); Ona Batlle (Barcelona), Jana Fernández (London City), Irene Paredes (Barcelona), Mapi León (Barcelona), María Méndez (Real Madrid), Olga Carmona (PSG), Leila Ouahabi (Manchester City); Laia Aleixandri (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona), Clara Serrajordi (Barcelona), Vicky López (Barcelona), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid); Mariona Caldentey (Arsenal), Esther González (Gotham), Cristina Martín-Prieto (Benfica), Esther González (Gotham), Athenea del Castillo (real Madrid), Claudia Pina (Barcelona), Eva Navarro (Real Madrid) y Jenni Hermoso (Tigres) y Edna Imade (Real Sociedad).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión