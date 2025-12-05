Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arturo Ruiz, este viernes en Zubieta. RS
Femenino

Arturo Ruiz afronta la visita al Real Madrid como «un reto para saber hasta dónde podemos llegar»

La Real Sociedad retoma este sábado (19.00 horas) la Liga F en Valdebebas en un duelo directo por la segunda plaza

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:36

La Real Sociedad retoma la Liga F tras el parón internacional con un partidazo. Visita este sábado (19.00 horas) al Real Madrid. Se enfrentan ... el segundo y el tercer clasificado de la competición. «Es un reto más para enfrentarnos a un rival que está jugando en Europa. Ir a su casa para ver hasta dónde somos capaces de llegar en un contexto así», ha declarado este viernes Arturo Ruiz en Zubieta.

