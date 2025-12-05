Arturo Ruiz afronta la visita al Real Madrid como «un reto para saber hasta dónde podemos llegar»
La Real Sociedad retoma este sábado (19.00 horas) la Liga F en Valdebebas en un duelo directo por la segunda plaza
San Sebastián
Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:36
La Real Sociedad retoma la Liga F tras el parón internacional con un partidazo. Visita este sábado (19.00 horas) al Real Madrid. Se enfrentan ... el segundo y el tercer clasificado de la competición. «Es un reto más para enfrentarnos a un rival que está jugando en Europa. Ir a su casa para ver hasta dónde somos capaces de llegar en un contexto así», ha declarado este viernes Arturo Ruiz en Zubieta.
«Las internacionales han regresado bien», ha reconocido el técnico madrileño, sobre Edna Imade, Cahynová, Andreia y Aiara. En lo referente a la delantera, que sufre una lesión crónica en la rodilla, ha destacado que «ha vuelto físicamente bien. Ha jugado muy poco, no está perfecta, pero sí disponible».
El técnico de la Real ha reconocido que en las dos últimas semanas «nos hemos centrado en ajustar cargas y los entrenamientos han ido muy bien». Espera un partido diferente al del Barcelona. «Nunca hay un partido igual. No lo vamos a afrontar del mismo que ante el Barça, porque el Real Madrid tiene otras virtudes», ha avisado también.
El entrenador de la Real ha abogado por tener «mucha claridad» en el juego ya que es consciente de «la calidad que tienen sus jugadoras». En estos momentos el cuadro txuri-urdin está un punto por encima que el conjunto merengue en la tabla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión