Eusebio: «Imanol llevó a la perfección nuestra idea de juego»

Eusebio ha visitado estos días San Sebastián invitado por la Real Sociedad para asistir al encuentro frente al Celta, otro de los equipos a los que entrenó en su carrera. En un vídeo que el club blanquiazul difundió en sus redes sociales, el técnico de La Seca expresó su alegría por ver «el cariño con el que me recuerdan en San Sebastián. Me pone contento porque mi intención fue ésa, que los jugadores disfrutasen del juego y que llegasen a conseguir los objetivos que habían tenido desde niños».

En su escapada a Donostia ha estado acompañado por el que fuera su segundo, Juan Carlos Andrés, y el preparador físico, Gerardo Izaguirre. Dentro del Reale Arena, y mientras observa detenidamente su aspecto, muestra su satisfacción por ver «cómo ha crecido el club en estos años que han pasado desde nuestra época. Para mí fue una etapa muy bonita porque fue mi primera experiencia en Primera como entrenador. La Real decidió que viniese aquí para entrenar y guardo unos recuerdos muy bonitos. Fue todo muy agradable. Disfruté de la tierra, del equipo y del grupo de jugadores con los que coincidí. Es increíble cómo ha cambiado Anoeta. Es un campo muy bonito para jugar y ver el fútbol».

El exentrenador blanquiazul se vio sorprendido por su magnitud. «Parece mucho más grande. Cómo ha mejorado. He visto que el vestuario de la Real ha cambiado de lado, pero el banquillo se mantiene en el mismo sitio. Me han venido buenos recuerdos de mi época pero tengo que decir que también he seguido de cerca a la Real estos años y me ha gustado mucho todo lo que ha hecho y lo que ha conseguido».

Eusebio no duda en alabar a la Real de Imanol coincidiendo con el anuncio del club de la entrega de la insignia de oro y brillantes y confesó que ha llevado más lejos la idea de juego que propusieron ellos en su época. «Me siento identificado con lo que han hecho porque creo que han llevado a la perfección nuestra idea de juego. Nosotros empezamos a jugar con una intención que luego la he visto con Imanol. Pero él la llevó más lejos. La manera de jugar al ataque ha seguido siendo muy atractiva pero he visto una mejoría en la parte defensiva. Lo han hecho perfecto. En ataque, es el juego que a mí me gustaba».

Reencuentro con exjugadores

Eusebio ha tenido la oportunidad de ver a varios de los jugadores a los que entrenó en los casi tres años que estuvo en la Real de noviembre de 2015 a marzo de 2018, entre ellos, Xabi Prieto, Markel Bergara, Carlos Martínez y Zurutuza. Para él supuso «una sorpresa muy bonita volver a estar con ellos y comprobar el cariño que me tienen. Es agradable para mí. Uno cuando es entrenador trata de conseguir un desarrollo del juego con el que lograr que ellos disfruten y mejoren con el juego. Cuando veo que me recuerdan con cariño significa que cumplí con esa intención que tenía de ayudarles a que dieran lo mejor».

Markel expresó su alegría por «verle tan feliz. Es una grandísima persona que ha pasado momentos difíciles. Era un gran entrenador y seguro que en el futuro vuelve a serlo». Carlos Martínez confesó que «le guardamos un gran cariño. Tuvimos buenos años con él, de buen fútbol sobre todo. Volver a verle después de todo lo que sucedió es un buen motivo para volver a disfrutar de su compañía».

Zurutuza destaca que «fue un entrenador que nos abrió la mente», mientras que Xabi Prieto subraya que «marcó nuestras carrera y con el que vivimos momentos muy bonitos».