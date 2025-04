«No hay que esperar a que algo ocurra o estar mal para pedir ayuda»

Álex Remiro es algo más que un gran portero. El meta de Cascante lleva años queriendo aportar su granito de arena apoyando una causa ... fundamental como la salud mental y ahora ha dado un paso más. El navarro colaboraba desde diciembre de 2022 con la ONG Fútbol Más pero ahora ha querido lanzarse al ruedo y con el mismo equipo de trabajo ayer nació la Fundación Álex Remiro, presentada en el Real Golf Club de Zarautz. «Por fin podemos empezar con mi nombre. Tenemos los mismos objetivos que cuando empezamos: afrontar y hablar de salud mental en niños y familias y en clubes formativos de Gipuzkoa. Les servimos de apoyo emocional, hacemos talleres, realizamos formaciones... Hay que incidir en la parte mental que tiene el fútbol y que muchas veces no se habla de ella», desliza el portero en conversación con este periódico antes de la segunda gala que ahora lleva su nombre.

El futbolista, además, expande sus tentáculos. «Hemos podido duplicar el proyecto y trabajaremos en Navarra gracias al Gobierno de Navarra desde el año que viene. Estamos contentos de expandirnos. El año pasado intentamos llegar a los cien equipos, nos quedamos cerca. Vamos a mantenernos en esas cifras porque colaboramos con alrededor de 3.500 niños y 1.700 familias. Es una pasada», continúa Remiro, encantado con el feedback que recibe de las familias. «Cuando hacemos estos talleres se crea un espacio en el que comparten padres y madres, porque dos de las tres sesiones son solo con los padres. Siempre nos dicen que no tienen el espacio para compartir, no se paran a hablar en los entrenamientos, en los viajes, y aquí se crea un espacio en el que compartir cosas que les viene bien a sus hijos. Cosas que suceden en los partidos y quizás no ponen el foco. Los padres salen contentos», celebra.

Remiro advierte de que hay que hablar de salud mental a diario y no solo cuando se está mal. Tras pasarlo mal en diferentes ocasiones, hace una profunda reflexión. «No hay que esperar a que ocurra algo para apoyar esta causa. Hay que hablarlo cuando se está bien. A todos en nuestro puesto de trabajo, con amigos, con familias... A todos nos ha pasado estar mal en determinados momentos. No nos sentimos representados por nosotros mismos, hay que pedir ayuda. Compartiendo y sintiéndote abierto nos ayudamos entre nosotros. Es un tema que se tiene que dar en las conversaciones, en entrevistas, en redes... Visualizarlo lo máximo posible».

Desde su posición de privilegiado como futbolista profesional, remarca que no sentirse bien con uno mismo le ocurre a cualquiera. «Cada uno sufre de una manera. Los futbolistas tenemos ventajas por la posición que tenemos, pero también tiene inconvenientes porque existe en el deporte de alto rendimiento. Si nos podemos poner de ejemplo, nos tenemos que exponer de verdad», lanza, algo que también hace su compañero de equipo Brais Méndez, que colabora con la ONG Igaxes de su tierra cuyo objetivo es concienciar a los jóvenes frente al odio en el mundo del deporte y actitudes antideportivas. Remiro alaba también al gallego. «Brais también es un jugador que se implica mucho, que ve el altavoz que tenemos en redes y a nivel mediático para bien y para mal. Él lo usa para bien, ojalá hubiese más gente así».

Su año duro en Bilbao

Remiro es ahora portero internacional y uno de los mejores de la Liga, aunque el camino recorrido no ha sido sencillo. El navarro echa la vista atrás, cuando salió del Athletic, donde le apartaron por no renovar, y recuerda su llegada a la Real. «El año de Bilbao fue el más duro a nivel psicológico, pero el que más trabajo hice a nivel mental. No diría que fue el peor año a nivel mental. Hay momentos de rendimientos en que esperas estar bien y luego no rindes como debes y lo pasas mal. Es más trabajo continuo y diario. No sabría decirte cuándo he estado mal recientemente. Con mi psicóloga, Mar, a la que conozco desde hace diez años, trabajo a diario, no es algo nuevo para mí. Antes era pico y pala, ahora solo cuando la necesito porque también he desarrollado herramientas para ello. Mantener el proceso de un psicólogo y mostrarle tus miedos es importante», verbaliza el meta.

Rodearse de un buen entorno es fundamental. «La familia siempre es clave. Una de las cosas buenas que tiene la Real es Donostia y su gente. Mi pareja, Ainhoa, me ha dado muchos amigos y amigas con los que compartir, hablar y fallar con naturalidad, exponerme, ayudar a los jóvenes. Si te rodeas de buena gente siempre será mucho mejor». La Fundación que lleva su nombre es una de las mejores paradas de Remiro.