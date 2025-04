Nace la Fundación Álex Remiro, su paradón por la salud mental

El día empezó pronto para Álex Remiro. Desayuno en Zubieta, entrenamiento, fisio, trabajo de gimnasio, comer en Zubieta y... torneo de golf en el ... Real Club de Zarautz antes de presentar por la noche la Fundación que lleva su nombre. Las instalaciones se quedaron pequeñas para dar cabida a los más de 200 invitados que reunió Remiro con patrocinadores, empresas, colaboradores de sus talleres, niños que participan en su Fundación, compañeros de la Real... Una jornada en la que se habló y compartió mucho. La noche tuvo dos pequeños sustos cuando a eso de las 21.45 se fue la luz en todo el recinto. No hubo que lamentar más apagones.

El ramillete de protagonistas fue desfilando desde las 19.00 horas con un grupo de la plantilla de la Real queriendo acompañar a Remiro. Estuvieron Unai Marrero, Jon Mikel Aramburu, Beñat Turrientes, Javi López y Brais Méndez, pero también fisios, parte del staff y exjugadores como Luis Arconada o Bixio Gorriz. Sin embargo, el que acaparó la mayoría de fotos y abrazos fue David Silva, que no se quiso perder una gala en la que se recaudaron más de 50.000 euros para la causa. No vendría mal el mago para el derbi del domingo. Uno de los principales actos fue el torneo de golf, en la que esta vez Brais no pudo revalidar el título del pasado año. Telmo Balanzategi, joven de Cascante, se clavó nada más y nada menos que un 14 bajo par mientras que en categoría femenina se impuso Elia Lasarte.

La gala estuvo coorganizada por Javier Martínez, del grupo Inveready y amigo del portero. Javier cambió su mirada cuando «falleció mi hijo por una cardiopatía a los diez días de nacer. Desde entonces trabajo en muchas causas, también en la salud mental junto a Remiro». La gala tuvo de todo, como los chistes del humorista y actor Óscar Terol, aunque la voz la puso Mikel Erentxun, que cantó sus mejores temas tras el cóctel. Más allá de la cena, la gala tuvo infinidad de sorteos como palos de golf, bicicletas eléctricas y diferentes obsequios a sortear tras comprar rifas benéficas a razón de diez euros que iban a parar a la Fundación Álex Remiro. Todo un éxito para seguir impulsando una bonita causa que no se cierra puertas. «Lo ideal es que entrase más gente a participar para abarcar más ciudades. Ojalá compañeros de profesión se puedan involucrar también».

50.000 euros recaudados

Remiro estuvo arropado por familiares y su pareja, Ainhoa, también por compañeros como Brais Méndez, que quiso darle importancia al trabajo que realiza el portero. «Es importante la labor que hace Álex, todos apoyamos este tipo de causas. Hay que normalizar que muchas veces no se está bien, cada vez somos más los deportistas que hablamos de ello sin ningún tipo de tabú. Tenemos un altavoz inmenso y que la gente sea consciente que por muy fan que seas de un futbolista también tenemos nuestros problemas, nuestras inquietudes y nuestras cosas que no nos dejan dormir. Somos iguales al final del día», declaró el mago de Mos.

Otro como Jon Mikel Aramburu, recién llegado a la élite, también se quiso pasar por los micrófonos de DV. «Es una causa bonita. Remiro siempre hace enfásis en ello y yo también estoy concienciado. En mi profesión, por ejemplo, la cabeza es casi más importante que las piernas», dijo el búfalo de Caracas. La fiesta se alargó con la actuación de Erentxun. «Siempre quedará mañana, la mañana de mañana... Junto a ti, junto a ti». Hacen falta más Remiros.