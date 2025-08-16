Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Barrene y Barrene felicitan a Kubo tras su gol

Ver 50 fotos
Barrene y Barrene felicitan a Kubo tras su gol EFE

La 'era Sergio' comienza con un sudado empate en Mestalla

Kubo anota el gol del empate sólo cuatro minutos después del inicial de Diego López en un partido en el que debutan Caleta-Car, titular, y Guedes

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:29

La 'era Sergio' en la Real Sociedad ha comenzado con un empate sudado y merecido en Mestalla. El equipo txuri-urdin ha mostrado algunas de ... las credenciales que le quiere instaurar su entrenador, pero ha evidenciado algunos de los males que le dejaron sin Europa el pasado curso: falta de contundencia en ataque y vulnerabilidad atrás que le hacen perder puntos. Lo mejor ha sido la inmediata reacción al gol de un Valencia que se ha adelantado en su primera acción de verdadero peligro. Esto arranca con un punto en un escenario siempre complejo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  3. 3

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  4. 4 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  5. 5 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  6. 6 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  7. 7

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  8. 8 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  9. 9

    Javi López, muy cerca del Betis
  10. 10 El tesoro más oculto entre los encantos de San Sebastián: la gruta de 150 años que te hace dudar sobre su origen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La 'era Sergio' comienza con un sudado empate en Mestalla