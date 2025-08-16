La 'era Sergio' comienza con un sudado empate en Mestalla

La 'era Sergio' en la Real Sociedad ha comenzado con un empate sudado y merecido en Mestalla. El equipo txuri-urdin ha mostrado algunas de ... las credenciales que le quiere instaurar su entrenador, pero ha evidenciado algunos de los males que le dejaron sin Europa el pasado curso: falta de contundencia en ataque y vulnerabilidad atrás que le hacen perder puntos. Lo mejor ha sido la inmediata reacción al gol de un Valencia que se ha adelantado en su primera acción de verdadero peligro. Esto arranca con un punto en un escenario siempre complejo.

Parecía tener la Real las llaves de un partido que se ha desbocado tras el descanso, pero el gol de Diego López le ha obligado a arriesgar para por lo menos rascar el empate, que no es mal bagaje fuera de casa. Han debutado Caleta-Car y Guedes sin alardes y la mejor noticia es que Kubo, autor del gol del empate, sigue en el equipo.

Caleta-Car, titular y Mikel, de '9'

De manera sorprendente, Sergio ha decidido apostar, un año más, por Oyarzabal como ariete, con Barrene por la izquierda y Kubo por la derecha, por lo que Óskarsson se ha quedado en el banco. Otra sorpresa ha sido la presencia de Caleta-Car, que no se intuía en días precedentes por el buen hacer de Jon Martín durante la pretemporada y el escaso bagaje junto al equipo del internacional croata, que no ha pasado demasiados apuros.

La Real ha tenido el foco en atacar y tratar de marcar desde el mismo inicio del encuentro. Sergio ha querido mostrar sus credenciales desde el inicio con una presión adelantada que ha permitido robar balones en campo contrario y una necesidad de tener el balón y moverlo de lado a lado para generar peligro. No le ha costado a la Real arrimarse al área local, pero dentro de ella o en sus proximidades ha vuelto a evidenciar una palmaria falta de contundencia y hasta de confianza. Ahí ha mnarrado en casi todas las decisiones.

Brais, el más peligroso

Aparecía Brais entre líneas para recibir y girarse y profundizaba Barrene, que encontró fácil la espalda de la zaga. Así, Brais ha probado el disparo desde la frontal y se ha encontrado con Agirrezabala y luego ha aprovechado una asistencia mágica de Oyarzabal entre seis piernas mediterráneas para recortar a un defensa, pero Gayá, velocísimo, ha impedido que el gallego les ajusticiara.

La Real lidiaba bien, pero no sacaba el estoque, con la camiseta empapada en sudor desde casi el comienzo por el calor valenciano. El equipo local ha tratado de estirarse y ha encontrado un filón en Gayá y en las imprecisiones de Zubeldia. Marín, providencial e incansable como en toda la pasada primavera, ha salvado ante Raba en la acción de mayor peligro local. Las aproximaciones proliferaban sobre todo en el área valenciana, pero a la Real se le seguían apagando las luces pese al fulgor de su camiseta naranja, otrora talismán en Mestalla.

Rápida reacción

Las costuras del partido, no obstante, se han roto tras el descanso. El partido, pacífico hasta entonces, se ha desbocado hasta convertirse en un conflicto bélico con constante intercambio de golpes. La Real parecía tenerlo controlado, hasta que ha encadenado una serie de errores defensivos que han desencadenado en el tanto valencianista. De nuevo la Real ha evidenciado una vulnerabilidad inédita en los primeros años de Imanol.

Remiro ha fallado en un envío frontal y se la ha entregado al rival. Raba ha tenido tiempo y espacio de sobra para alzar la mirada y ponerle un balón perfecto a Diego López, que ha rematado a gol sin dejarla caer. No obstante, la reacción de la Real ha sido muy buena e inmediata. Brais ha conducido para cederle el cuero a Kubo, que se ha valido de un gran control orientado en la frontal del área para ajusticiar con la zurda. Gran 'txitxarro'.

Los minutos posteriores han sido una auténtica ruleta rusa. La ha tenido Óskarsson, pero ha chutado de horror ante Agirrezabala tras un envío de Oyarzabal. Disparo mordido casi con el talón del islandés. En la otra portería, Copete ha enviado fuera un remate sin la oposición de Remiro.

Los minutos finales han servido para albergar el debut de Guedes y para sufrir algún que otro susto con Rioja de protagonista. Sucic se ha quedado sin salir. Un puntito para empezar. Sólo queda conformarse. La Real todavía debe definirse.