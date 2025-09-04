Emoción en las gradas de Anoeta: «Llevaba tiempo esperando este momento»

Ángel López San Sebastián Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:09 | Actualizado 17:15h. Comenta Compartir

En torno a medio millar de aficionados se han acercado en la mañana de este jueves a Anoeta a presenciar in situ el entrenamiento de la Real Sociedad. Están los ánimos de la parroquia txuri-urdin un tanto fríos por lo sucedido en el mercado y sobre todo porque el equipo de Sergio ha dejado escapar siete puntos de nueve en el arranque liguero. Todo eso junto a la lluvia ha mermado la presencia de más seguidores en semejante escenario. No obstante, sigue habiendo ilusión por una temporada en la que los guipuzcoanos tienen mucho que decir.

«Llevo mucho tiempo esperando este momento», decía un joven seguidor por el hecho de poder ver de cerca a algunos de sus ídolos. «Están emocionados», comentaba una madre, refiriéndose a sus hijos. Hubo oportunidad de ver a jugadores como Soler, Brais, Barrene, Zubeldia o Guedes, pero no a otros como Kubo, Oyarzabal, Aramburu o los lesionados Óskarsson, Marrero, Zakharyan y Yangel Herrera. Tampoco estaba Sadiq, al que varios de los presentes prefieren fuera de la Real. Hay ilusión en los nuevos fichajes y en variar la dinámica.