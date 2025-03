La doble razón por la que Imanol visitó el Heliodoro de Tenerife en el fin de semana de parón

Ángel López San Sebastián Lunes, 24 de marzo 2025, 10:22 Comenta Compartir

Los jugadores y los componentes del staff técnico de la Real Sociedad gozan de cuatro días y medio de vacaciones y muchos lo han aprovechado para cambiar de entorno y cargar las pilas fuera de Gipuzkoa. Es el caso del propio entrenador del primer equipo, Imanol Alguacil, quien, tras dos meses infernales de tener que preparar con fruición un partido cada tres días, decidió tomarse un respiro lejos de su casa de Donostia...pero a medias.

El Club Deportivo Tenerife colgó en la noche del domingo una instantánea en la que aparecía el entrenador de la Real Sociedad en el Heliodoro Rodríguez López, donde el club chicharrero recibió y derrotó al Cádiz en Segunda División (2-1). Imanol aparecía flanqueado por el presidente, Daniel Díaz, y el vicepresidente de la entidad, Ayoze García. En ese mensaje se decía que el técnico de Orio había acudido a la isla «junto a su cuerpo técnico».

Hoy nos acompaña en el #HRL el entrenador de la @RealSociedad, Imanol Alguacil, junto a su cuerpo técnico, que fueron recibidos por el @PresidenteCDT, Daniel Díaz, y el vicepresidente de la entidad, Ayoze García.#TenerifeCádiz #SiempreCDTenerife pic.twitter.com/idawQeaqKN — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) March 23, 2025

Según ha podido saber DV, la visita de Imanol Alguacil a Tenerife obedece a una necesidad del entrenador de descansar y eligió hacerlo lejos y con un clima muy agradable. Además, aprovechó su estancia en la isla chicharrera para ver fútbol y, más en concreto, para observar en vivo a Carlos Fernández, jugador del Cádiz cedido por la Real Sociedad. El delantero sevillano, que todavía tiene contrato con la entidad txuri urdin hasta 2027, tuvo una gran ocasión para el empate con 1-0 y ganó tres de sus cuatro duelos. En 24 encuentros oficiales en el equipo gaditano, Fernández no ha sido capaz de anotar un solo gol y ha repartido una asistencia.

Imanol, por lo tanto, por fin puede gozar de unas jornadas de descanso -este lunes debe volver porque mañana hay entrenamiento en Zubieta-, pero lo más llamativo de esto es que está realizando tarea técnica relacionada con la Real Sociedad del futuro. No sería de extrañar si no se considerara que, a apenas tres meses de la finalización de su contrato, todavía no ha revelado si renovara o no con la entidad txuri urdin, decisión que anunciará a finales de abril, según dijo él mismo.

Temas

Imanol Alguacil