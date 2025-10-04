Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga Hypermotion Jornada 8 S04/10 · Árbitro: Miguel González Díaz

Escudo Granada Club de Fútbol

Granada

21:00h.

4

-

0

Real Sociedad de Fútbol

Escudo Real Sociedad de Fútbol

  • Souleymane Faye (2')

  • Souleymane Faye (7')

  • Alcaraz (10')

  • Alex Sola (21')

Min. 28

[ALTERNATIVE TEXT]

GRA

[ALTERNATIVE TEXT]

RS2

Gol! Min 2'

Gol de Souleymane Faye

Gol! Min 7'

Gol de Souleymane Faye

Gol! Min 10'

Gol de Alcaraz

Gol! Min 21'

Gol de Alex Sola

Sigue el Granada - Real Sociedad B

El Sanse busca dar una buena imagen en su visita al equipo nazarí

Minuto a minuto

El Diario Vasco

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:15

Icono27'

Corner,Real Sociedad B. Corner cometido por Alex Sola.

Icono25'

Fuera de juego, Real Sociedad B. Ekain Orobengoa intentó un pase en profundidad pero Job Ochieng estaba en posición de fuera de juego.

Icono24'

Job Ochieng (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono24'

Falta de Baïla Diallo (Granada).

Icono23'

Falta de Gorka Gorosabel (Real Sociedad B).

Icono23'

Rubén Alcaraz (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono22'

¡Gooooool! Granada 4, Real Sociedad B 0. Alex Sola (Granada) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono20'

Gorka Carrera (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Falta de Manu Lama (Granada).

Icono18'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Gorka Carrera (Real Sociedad B) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Job Ochieng después de un pase en profundidad.

Icono17'

Falta de Gorka Carrera (Real Sociedad B).

Icono17'

Oscar Naasei Oppong (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Falta de Alberto Dadie (Real Sociedad B).

Icono14'

Souleymane Faye (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono13'

Gorka Carrera (Real Sociedad B) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono12'

Falta de Ekain Orobengoa (Real Sociedad B).

Icono13'

Falta de Oscar Naasei Oppong (Granada).

Icono12'

Alex Sola (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono11'

¡Gooooool! Granada 3, Real Sociedad B 0. Rubén Alcaraz (Granada) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono8'

¡Gooooool! Granada 2, Real Sociedad B 0. Souleymane Faye (Granada) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono5'

Unax Agote (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono5'

Falta de Alex Sola (Granada).

Icono5'

Tomás Carbonell (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Falta de Pedro Alemañ (Granada).

Icono3'

¡Gooooool! Granada 1, Real Sociedad B 0. Souleymane Faye (Granada) remate de cabeza desde muy cerca.

Icono2'

Remate fallado por Jorge Pascual (Granada) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

José Rojo Martin

4-3-3

Alineación

Luca Zidane

portero

Pau Casadesús

defensa

Oscar Naasei Oppong

defensa

Manu Lama

defensa

Baïla Diallo

defensa

Pedro Alemañ

centrocampista

Rubén Alcaraz

centrocampista

Sergio Ruiz

centrocampista

Alex Sola

Delantero

Jorge Pascual

Delantero

Souleymane Faye

Delantero

Jon Ansotegi

4-5-1

Alineación

Aitor Fraga

portero

Alberto Dadie

defensa

Peru Rodríguez

defensa

Jon Balda

defensa

Unax Agote

defensa

Job Ochieng

centrocampista

Gorka Gorosabel

centrocampista

Tomás Carbonell

centrocampista

Mikel Rodriguez

centrocampista

Ekain Orobengoa

centrocampista

Gorka Carrera

Delantero

Estadísticas

42,9%

RS2

GRA

57,1%

RS2

RS2

4 Goles 0
4 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 1
5 Faltas cometidas 4

