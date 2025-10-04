Sigue el Granada - Real Sociedad B

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 8 S04/10 · Árbitro: Miguel González Díaz
Granada
21:00h.
4
-
0
Real Sociedad de Fútbol
Souleymane Faye (2')
Souleymane Faye (7')
Alcaraz (10')
Alex Sola (21')
Min. 28
GRA
RS2
Gol! Min 2'
Gol de Souleymane Faye
Gol! Min 7'
Gol de Souleymane Faye
Gol! Min 10'
Gol de Alcaraz
Gol! Min 21'
Gol de Alex Sola
El Diario Vasco
San Sebastián
Sábado, 4 de octubre 2025, 21:15
27'
Corner,Real Sociedad B. Corner cometido por Alex Sola.
25'
Fuera de juego, Real Sociedad B. Ekain Orobengoa intentó un pase en profundidad pero Job Ochieng estaba en posición de fuera de juego.
24'
Job Ochieng (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda derecha.
24'
Falta de Baïla Diallo (Granada).
23'
Falta de Gorka Gorosabel (Real Sociedad B).
23'
Rubén Alcaraz (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.
22'
¡Gooooool! Granada 4, Real Sociedad B 0. Alex Sola (Granada) remate con la derecha desde el centro del área.
20'
Gorka Carrera (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Manu Lama (Granada).
18'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Gorka Carrera (Real Sociedad B) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Job Ochieng después de un pase en profundidad.
17'
Falta de Gorka Carrera (Real Sociedad B).
17'
Oscar Naasei Oppong (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Falta de Alberto Dadie (Real Sociedad B).
14'
Souleymane Faye (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Gorka Carrera (Real Sociedad B) ha recibido una falta en campo contrario.
12'
Falta de Ekain Orobengoa (Real Sociedad B).
13'
Falta de Oscar Naasei Oppong (Granada).
12'
Alex Sola (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
¡Gooooool! Granada 3, Real Sociedad B 0. Rubén Alcaraz (Granada) remate con la derecha desde fuera del área.
8'
¡Gooooool! Granada 2, Real Sociedad B 0. Souleymane Faye (Granada) remate con la izquierda desde el centro del área.
5'
Unax Agote (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda izquierda.
5'
Falta de Alex Sola (Granada).
5'
Tomás Carbonell (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Falta de Pedro Alemañ (Granada).
3'
¡Gooooool! Granada 1, Real Sociedad B 0. Souleymane Faye (Granada) remate de cabeza desde muy cerca.
2'
Remate fallado por Jorge Pascual (Granada) remate con la izquierda desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
José Rojo Martin
4-3-3
Luca Zidane
portero
Pau Casadesús
defensa
Oscar Naasei Oppong
defensa
Manu Lama
defensa
Baïla Diallo
defensa
Pedro Alemañ
centrocampista
Rubén Alcaraz
centrocampista
Sergio Ruiz
centrocampista
Alex Sola
Delantero
Jorge Pascual
Delantero
Souleymane Faye
Delantero
Jon Ansotegi
4-5-1
Aitor Fraga
portero
Alberto Dadie
defensa
Peru Rodríguez
defensa
Jon Balda
defensa
Unax Agote
defensa
Job Ochieng
centrocampista
Gorka Gorosabel
centrocampista
Tomás Carbonell
centrocampista
Mikel Rodriguez
centrocampista
Ekain Orobengoa
centrocampista
Gorka Carrera
Delantero
42,9%
GRA
57,1%
RS2
|4
|Goles
|0
|4
|Remates a puerta
|1
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|1
|5
|Faltas cometidas
|4
