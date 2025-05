El derbi de los futbolistas

Desde que Roberto Olabe anunció en noviembre que se marcha de la Real y desde que en diciembre Imanol empezó a aplazar su futuro al ... tramo final de la temporada se ha hablado mucho de directores deportivos y de entrenadores en el entorno realista. Con razón esa era la conversación que había que tener en ese momento porque son dos de las cuatro patas que aguantan la mesa de la Real. Los debates sobre ambos ya están demasiado manidos esta temporada con un Olabe que no ha terminado de acertar en la contratación de un delantero mientras que Imanol desliza que se marcha del club de su vida porque no ha ganado lo suficiente.

Quizás es hora de cambiar algo el foco y hablar, al menos para el derbi de esta noche ante el Athletic (21.00 horas, Movistar LaLiga), de los futbolistas. No hay que ser un lince para darse cuenta que Imanol ha dispuesto esta temporada de una plantilla debilitada respecto a las anteriores. No hace falta recordar a los que ya no están. Pero lo que sí que se puede poner encima de la mesa es que muy pocos de los primeras espadas realistas han brillado durante la temporada al verdadero nivel que pueden ofrecer.

Oyarzabal es el único que ha respondido con números al marcar diecisiete goles en todas las competiciones, con siete de ellos de penalti y otro aprovechando su propio rechace en una pena máxima ante el Dinamo. Kubo y Zubimendi, dos de los estandartes, han dado exhibiciones durante algunos partidos, pero también han estado lejos de su mejor versión en otros encuentros donde hacían falta. Pasaron desapercibidos.

También Remiro ha dejado grandes actuaciones bajo palos con algún que otro error individual mezclado con algún error individual en otros choques. Pero el resto, salvo secundarios con los que quizás no se contaba como Olasagasti o Marín, no ha terminado de elevar el suelo competitivo. Por eso este derbi ante el Athletic es el de los futbolistas. Es el momento de la verdad para demostrar que están capacitados para luchar por Europa hasta la jornada final en el Bernabéu.

Pese a que la temporada deja hasta ahora un regusto amargo entre tanta dificultad, el curso todavía puede terminar con los objetivos cumplidos. Para ello es indispensable ganar esta noche al Athletic teniendo en cuenta que todavía hay que visitar el Metropolitano y el Bernabéu. Si los realistas suman hoy tres puntos dormirían en puestos europeos tras la derrota de Osasuna en Villarreal. El Mallorca, otro rival directo, comparece mañana ante el Girona en Montilivi con los catalanes jugándose el descenso. Que se dejara puntos por el camino no sería una sorpresa. La Liga se está encargando de darle a la Real una oportunidad detrás de otra, pero el margen de maniobra ya es mínimo.

El Athletic, dolido

Seguro que el aficionado medio de la Real prefiere que el Athletic lo tenga muy complicado para Mánchester, pero al mismo tiempo la mirada de los rojiblancos con el derbi ha cambiado al sufrir un doloroso 0-3 ante el United. Si el jueves a las 21.00 horas se preveía un once lleno de secundarios en Anoeta, la contundencia del resultado invita a pensar que Ernesto Valverde no tirará el derbi y lo competirá al máximo. En la portería aparecerá Unai Simón mientras que Vivian, expulsado en San Mamés, también partirá de inicio. El que no ha entrado en la convocatoria es Nico Williams, que con una pubalgia se quedó en Bilbao. Su hermano sí que apunta a ser de la partida.

En la Real, por su parte, la principal novedad apunta a ser Nayef Aguerd, que se postula para regresar a los terrenos de juego. El marroquí no se viste de corto desde que cayera lesionado en la semifinal de Copa ante el Madrid el pasado 1 de abril. Jon Martín parece partir con ventaja por delante de Pacheco y Aritz, sobre todo con la capacidad que tiene para resolver todo el juego aéreo, uno de los puntos fuertes del Athletic.

Las otras dos dudas del once deberían estar en el interior y en la banda izquierda. Zubimendi y Brais parecen fijos mientras que Marín y Sucic pugnan por la otra vacante. Kubo y Oyarzabal formarán parte del tridente con a priori Sergio Gómez después de que Imanol reconociera en rueda de prensa que Barrenetxea continúa con alguna molestia en el tobillo. Salga quien salga, este partido lo ganan los futbolistas y no el entrenador ni la grada. Ya va siendo hora de dar alegrías.