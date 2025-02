Por mucho que ya se supiese con anterioridad, no deja de ser noticia o aspecto a solucionar. La Real ha jugado esta temporada 180 minutos ... ante el Real Madrid con los dos partidos en Anoeta y en ambos se marchó a casa con cero goles en la mochila y con la sensación de que podría haber sumado por lo menos tres en cada encuentro. En el partido liguero la Real se encontró tres veces con el palo con los remates de Sucic y el larguero de Becker, que disparó a la madera con la zurda rozando el gol. En la semifinal de Copa las situaciones de remate fueron igual de claras, y el resultado, exactamente el mismo. No se saltó de espaldas en Anoeta y Courtois y Lunin brillaron de manera sobresaliente. Demasiados golpes para derribar la puerta.

Imanol no está dando con la tecla para que todo el caudal ofensivo que sí que genera su equipo se vea recompensado con el gol. El oriotarra suele mencionar que sería bastante peor que sus jugadores ni siquiera creasen esas ocasiones, pero superado ese debate porque la Real genera y mucho, debe hacer hincapié en mejorar los números de cara a puerta. De momento, sigue apostando por Oyarzabal como delantero centro, y por mucho que el eibarrés pueda jugar de nueve, no es un delantero al uso, más si cabe después de romperse el cruzado.

Oyarzabal siempre hará goles, porque lo lleva en la sangre, pero el capitán siempre fue un fuera de serie apareciendo, no estando. El eibarrés se convirtió en un especialista de cara a puerta partiendo desde la izquierda y casi siempre apareciendo desde segunda línea y no siendo una referencia como le obliga esta nueva demarcación. Desde esa rotura del cruzado el capitán participa menos, y del mismo modo, es menos decisivo, algo que la Real sufre.

Echando un vistazo a los últimos goles marcados, Oyarzabal apenas interviene. Ante el Leganés entró en el minuto 66 y los goleadores fueron Zakharyan, Kubo y Olasagasti mientras que en la goleada ante el Midtjylland Sucic colaboró con dos, Brais y Óskarsson marcaron al igual que Oyarzabal, de penalti. Sucedió lo mismo en la ida, con tantos de Kubo y Brais, el '10' ingresó en el 74. Yéndonos un poco más para atrás, la Real sumó los tres puntos ante el Espanyol con goles de Becker y Brais con el capitán entrando otra vez desde el banquillo pasada la hora de juego. Tras una racha asombrosa en Anoeta con once victorias de trece partidos y habiendo marcado ocho goles en casa en apenas cuatro días, el Madrid se encargó de bajar a la Real de la nube.

Con la derrota ante el conjunto blanco todavía caliente y con la rabia de saber que quizás el equipo hubiese merecido más, Oyarzabal hizo autocrítica consciente de que había marrado varias acciones claras como el resto de sus compañeros. «Hemos tenido ocasiones suficientes. Yo personalmente también, me ha tocado a mí, pero cuando no aciertas, este equipo no te perdona. No hemos hecho un partido para perderlo, merecíamos como mínimo un empate».

Pese a todo, Oyarzabal sigue siendo el máximo realizador del curso con nueve tantos y de aquí a mayo ampliará sus cifras, pero el atacante ha perdido presencia de área aunque es un grandísimo rematador. A la Real siempre le fue bien con un delantero centro referencia, alguien con los que los centrales soñaran después del partido y que fuese capaz de generarse un gol de la nada o interviniendo más bien poco. Esta Real necesita hacer muchísimas cosas bien de manera recurrente para hacer gol.

Al término del partido, Imanol volvió a ser preguntado por los delanteros y el tiempo que tardó en sacar a Óskarsson. «El que toma las decisiones soy yo. Respeto las opiniones de la gente soy yo. El equipo estaba bien y estaba generando, aunque estaba faltando ese remate. Es verdad que luego cuando ha salido Orri, entiendo que lo mismo. Os lo vengo repitiendo, el entrenador es el máximo responsable a la hora de hacer la convocatoria, las alineaciones y los cambios. Y hoy he decidido que antes del de Orri fuesen otros los cambios y mantener a Mikel, que estaba haciendo esa presión, pero no solo eso, si algo ha demostrado Mikel es que es el que más gol tiene y el mejor futbolista para este tipo de partidos», dijo de manera tajante el técnico oriotarra.

Ayuda desde segunda línea

Sin la aportación goleadora de los Sorloth, Isak o más allá en el tiempo Willian José, la Real está saliendo al paso gracias a los goles de jugadores que no son delanteros pero sí que pisan área con cierta frecuencia. Tras Oyarzabal aparecen Brais (8), Barrenetxea, Kubo, Óskarsson (7) y en un escalón menor Sergio Gómez, Becker y Sucic (3). Sin embargo, algunos de esos goles son contra equipos no profesionales como Jove o Conquense y por lo tanto maquillan los números. A falta de referentes goleadores Imanol recibe con los brazos abiertos a este tipo de futbolistas que, en todo caso, deben seguir aportando goles.