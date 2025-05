Imanol, tu cuadrilla te espera

E

l vecino más ilustre de Orio ya no pasea tanto por sus calles como antes. Ahora lo hace por La Concha acompañado de su perro ... Budy, un caniche que el viernes pasado correteaba tranquilamente por el José Luis Orbegozo de Zubieta. Este hecho también es un síntoma inequívoco de que Imanol ha crecido, en todos los sentidos. Pero hay veces que conviene echar la vista atrás. Y no hay nada mejor que conocer a alguien de la mano de sus amigos más cercanos. En Orio se juntan cinco integrantes de una cuadrilla de seis. Uno de ellos no puede acudir a la reunión. El motivo es triste. Se está empezando a despedir de la Real.

Su cuadrilla no puede estar más feliz pese a la salida de su colega del «club de nuestras vidas», cuenta Ramón Errasti, uno de los cinco amigos íntimos. «Es una pasada lo que ha conseguido. Estamos muy orgullosos de él, de la trayectoria que lleva desde que comenzó en el alevín del Orioko, luego infantiles, pasó al juvenil del Zarautz, luego al de la Real, Sanse y... historia en el primer equipo». Una de las cosas que más destacan en su cuadrilla es que «nadie le ha regalado nada. Imanol siempre ha sido muy guipuzcoano, viene de una familia humilde. Se quedaron huérfanos de madre muy temprano siendo siete hermanos. Es un currela, no solo en el fútbol. Ha tenido la determinación para ir labrando su futuro, pero como es él; humilde y calladito, aunque a nosotros sí que nos tira pullitas», lanzan desde el quinteto.

«Imanol es un currela, no solo en el fútbol. Pero siempre lo ha hecho de manera humilde y calladito»

Como en la mayoría de grupos de amigos, hay veces en la que es más complicado juntarse para pasar un buen rato. «Es verdad que cuando vivía en Orio coincidíamos más, pero luego el día a día de cada uno hace que estemos menos. Cada uno tiene su familia y su trabajo, e Imanol lógicamente también. Desde que cogió el primer equipo va a Zubieta a primera hora y no llega a casa hasta la noche, que se lo digan a Patricia, su mujer», bromean.

El entrenador gozará ahora de tiempo libre, algo que no ha tenido desde que se sentara en el banquillo de la Real. En la cuadrilla quieren abrir de nuevo la sociedad en la que se mantiene esta conversación para compartir mesa y mantel. «Intentaremos hacer una comida. Nos queremos juntar toda la cuadrilla porque hace igual un año que no estamos todos juntos. En Navidades nos juntamos para cenar, pero en ese parón se marchó con su mujer de vacaciones. En la próxima nos tenemos que juntar con las parejas sí o sí», se obligan los amigos.

«Intentaremos hacer una comida para celebrar su etapa en la Real. Ha hecho un camino maravilloso»

Como realzales que son, no pueden estar más felices del camino que ha realizado Imanol. «Nosotros somos de la Real, jugamos con él en el Orioko cuando éramos pequeños, y es la leche ver lo que ha conseguido. No tenemos palabras para describirlo. Alguna que otra vez le llamas, pero no suele coger el teléfono. Nos comunicamos más por WhatsApp, este año con tanto avión y tanto viaje... Además, desde que puso fecha a su decisión hemos preferido no molestarle porque la presión era importante. Algún vacile sí que ha caído...», ríen.

No suelta prenda

Imanol se sentará mañana por última vez en el banquillo de Anoeta después de decidir no renovar tras un año complicado en el que han pasado muchas cosas. «Esto va de ciclos, y es normal que se terminen. Imanol ha realizado una trayectoria maravillosa y todo tiene un principio y un final», añade Ramón. Eso sí, los últimos partidos así como las últimas opiniones, en algunos casos faltosas para la figura del oriotarra, están enturbiando un poco su adiós. «Claro que lo estamos viviendo con algo de pena, pero ya no solo porque es nuestro amigo, sino porque nosotros somos aficionados de la Real y no hay entrenador mejor que él en este momento», apostillan.

«Lo estamos viviendo con pena, pero no solo porque sea nuestro amigo, sino porque somos todos de la Real»

Todavía está por ver si Imanol coge un equipo este mismo verano para emprender un nuevo proyecto o si por su parte se toma un tiempo para descansar y disfrutar de todo lo logrado. Ofertas no le van a faltar porque sus agentes ya están atendiendo llamadas de grandes equipos como el Bayer Leverkusen, que ha preguntado por su situación tras la salida de Xabi Alonso. «Alguna oferta ya tendrá, pero no nos cuenta nada y nosotros tampoco le preguntamos. Cuando nos juntemos para comer a ver si nos cuenta algo. ¿El entrenador de Osasuna no va a seguir, no? Aunque está claro que con todo lo que ha hecho en la Real se ha puesto un listón alto y sin duda que ha conseguido un caché importante», lanzan los amigos. Seguro que alguno prefiere que fiche por un equipo cercano para tenerle mucho más cerca. Sale de la Real, pero Imanol, tu cuadrilla te espera.