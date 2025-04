La Real Sociedad golea a Las Palmas y mira hacia arriba

La Real Sociedad cumplió en Gran Canaria con una victoria por 1-3 que le permite seguir soñando con una sexta temporada consecutiva en competición ... europea. Oyarzabal abrió la lata con un gol tempranero y Aramburu se estrenó para sentenciar el partido con un remate típico de '9'. Imanol no introdujo demasiadas novedades en el once inicial y Zubeldia terminó pagando la carga de minutos.

El club txuri-urdin visitó a una necesitada UD Las Palmas que se sitúa segunda por la cola, pero que llegaba más acertada de cara a portería que los donostiarras (33 goles por los 27 de la Real). Los detalles en las áreas que han subrayado tanto el técnico oriotarra como Diego Martínez en la previa, son claves para marcar la diferencia en un duelo entre equipos poco goleadores. Y así fue como la Real se impuso a un conjunto canario que no estuvo acertado en las ocasiones de peligro.

Tras gol de Oyarzabal en el minuto 4, la Real bajó de marcha y no tuvo el control que le gusta a Imanol. Además, Zubeldia tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias en el 22' y le cedió minutos a un contundente Jon Martín. Fabio Silva se aprovechó de un ritmo frenético en el que ningún equipo fue capaz de dormir el balón y se convirtió en la pesadilla de la zaga realista. El delantero portugués se bastó de su zancada y calidad técnica para crearle problemas a Remiro. En la segunda mitad, el conjunto donostiarra buscó espacios y volvió a ver portería tras culminar a la perfección un contraataque iniciado por Olasagasti. Barrene recibió el pase del centrocampista y desde el lateral izquierdo del área le puso la pelota en las botas a Sergio Gómez, que midió la jugada y llegó muy rápido al segundo palo.

Los locales, dada la necesidad de sumar, no bajaron los brazos y recortaron distancias de la mano de Oliver McBurnie en el minuto 60. El escocés remató a placer un pase de la muerte efectuado por Fabio Silva, que deslumbró con una jugada en solitario que rompió la línea defensiva txuri-urdin. Las dudas se apoderaron de la Real y los pío pío se mantuvieron con opciones gracias al talento de Silva hasta que Jon Mikel Aramburu dijo basta. El lateral venezolano sacó de banda cerca del área y se valió de una pantalla de Kubo para continuar él mismo. Cuando vio la opción, no dudó en ajustar al palo un disparo con su pierna izquierda que Horkas no fue capaz de detener. El búfalo se estrenó con la Real y certificaba así una victoria que apunta a Europa.