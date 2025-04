«Este esfuerzo tiene más mérito que el del martes»

Con el desgaste físico que realizaron sus jugadores en Copa ante el Real Madrid aún muy reciente, Imanol quiso valorar de manera especial la victoria ... de este domingo en Las Palmas. «El martes hicieron un gran esfuerzo, jugando prórroga ante el Real Madrid, pero el esfuerzo para esta victoria tiene aún más mérito», ha reivindicado el técnico. Imanol lleva meses recordando la dificultad que implica un calendario tan apretado como el que está afrontando la Real esta temporada, situación que para el oriotarra da más valor a los triunfos conseguidos. «No es fácil, tras los famosos 19 partidos seguidos, luego los internacionales se fueron, y después un cúmulo con Valladolid, las semifinales y el partido de hoy». Tal y como ha destacado, «los jugadores han hecho un gran esfuerzo, en este horario y con el calor que hacía».

Para el entrenador de la Real, el gran valor de la plantilla está en el trabajo de los menos habituales en el once. «Con la lesión de Igor, Jon Martín ha entrado sin minutos apenas, y ha competido muy bien. Por eso entrenamos así, para que los que no tienen minutos salgan y no se note». Quien ya viene siendo cada vez más habitual en los onces realistas es Pablo Marín. Imanol no ha tenido más que elogios para el centrocampista riojano. «Pablo es una locura, nos ha dado mucho equilibrio. No me sorprende en absoluto». Por otro lado, respecto a la lesión de Zubeldia, ha confirmado las malas sensaciones. «Creo que es una rotura, esperemos que no sea de largo alcance porque los necesitamos a todos».

En la pelea

Y es que si en algo ha insistido el oriotarra es en que quedan muchos puntos por jugar. «Estamos de lleno en la pelea por Europa. Tenemos 41 puntos, que ya son muchos, pero es que también son muchos los que nos quedan aún por disputar». Además, ha hecho hincapié en que entre los partidos que le quedan a la Real por afrontar en liga, «hay choques que serán enfrentamientos directos». No obstante, Imanol se ha mostrado paciente y sin prisas, y ha asegurado que todo se decidirá al final de la competición liguera. «De nuestras cinco últimas clasificaciones europeas, tres han sido en los últimos minutos», ha recordado. «Es más, incluso alguna clasificación la hemos conseguido en la última jugada del partido, en el minuto 93».

En ese sentido, ha indicado que la posible clasificación europea de la Real dependerá solamente del trabajo y esfuerzo que haga el equipo para lograr el ansiado objetivo. «Si nosotros ganamos nuestros partidos iremos para arriba, estoy seguro de ello. Hay muchos puntos en juego, pero si lo hacemos así estaremos más cerca de nuestro objetivó».