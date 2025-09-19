El coste de no entrar en Europa: la Real Sociedad ve caer un 20% su límite salarial

Toca apretarse un poco el cinturón. La Real Sociedad ha visto caer un 20% su límite salarial para esta temporada 2025/2026. Así lo muestran ... los datos hechos públicos este viernes por LaLiga sobre el margen de gasto para abonar salarios de plantilla y empleados que tienen los equipos de Primera y Segunda División. Después de casi seis años de continuo ascenso en ese margen, la peor clasificación en la pasada temporada, acompañada por la ausencia en competiciones europeas por primera vez desde la pandemia ha hecho que el margen de gasto de la Real pase de los 160 millones que superó en febrero a los 128,2 de los que ahora dispone.

Esa caída del 20% en el límite salarial, casi 32 millones de euros, supone la tercera tras la del Barcelona (-24%) y el Girona (-23%). El Barcelona sigue afectado por el excesivo gasto de años atrás y el Girona sufre también la falta de clasificarse para una competición europea tras participar la pasada temporada en la Champions League.

En las tablas que ha remitido LaLiga también se señala que en ese límite salarial de la Real Sociedad hay que incluir el coste de la plantilla del Sanse, que esta temporada se encuentra en la Liga Hypermotion, por lo que lo que se puede gastar el club en la primera plantilla es algo menos que esos 128 millones que figuran como límite.

En esa clasificación general de límites salariales la Real ha perdido un puesto en detrimento del Villarreal, que con 173 millones de límite figura ya en cuarta posición del ranking. Ese límite lo encabeza el Real Madrid con 761 millones, con el Barcelona en segundo lugar (351) y el Atlético en tercero (326). El Athletic ya pisa los talones a la Real tras sus últimas buenas campañas con 126 millones de límite, así como el Betis, con 125,9. El resto de equipos de LaLiga tiene menos de cien millones de límite.

El Eibar, por su parte, también ha visto descender ligeramente su límite salarial, pasando de los 10 millones del pasado mes de febrero a los 8,9 que tiene para esta campaña 2025/2026.