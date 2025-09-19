Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jugadores de la Real tras el duelo del pasado sábado ante el Real Madrid en Anoeta. Estrada
Temporada 2025/2026

El coste de no entrar en Europa: la Real Sociedad ve caer un 20% su límite salarial

Los txuri-urdin son junto al Girona y el Barcelona los que ver caer en mayor medida su capadidad para gastar en la plantilla al pasar de 160 millones a 128

Alexis Algaba

Alexis Algaba

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:59

Toca apretarse un poco el cinturón. La Real Sociedad ha visto caer un 20% su límite salarial para esta temporada 2025/2026. Así lo muestran ... los datos hechos públicos este viernes por LaLiga sobre el margen de gasto para abonar salarios de plantilla y empleados que tienen los equipos de Primera y Segunda División. Después de casi seis años de continuo ascenso en ese margen, la peor clasificación en la pasada temporada, acompañada por la ausencia en competiciones europeas por primera vez desde la pandemia ha hecho que el margen de gasto de la Real pase de los 160 millones que superó en febrero a los 128,2 de los que ahora dispone.

