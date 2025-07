El club trabaja en la búsqueda de un patrocinador para la camiseta y el estadio

El pasado viernes, la Real sorprendió a todos cuando informó de que la firma Yasuda ya no figurará en la camiseta como patrocinador principal. ... El acuerdo, que era por dos años con un tercero opcional, se ha renovado por otro de cinco años en el que la relación entre la Real y la empresa japonesa se enfocará en estabilizar y potenciar el plan de formación de talento, desarrollo y educación en Japón. A este respecto, Jokin Aperribay explicó que este acuerdo «ya lo veníamos hablando con Yasuda desde el final del año pasado. Y al principio de la temporada, ya cuando íbamos a presentar la camiseta, le contamos la historia que teníamos acordada desde hace tres o cuatro meses con ellos. Nos vamos a centrar en las academias y en otros aspectos y les pedimos dejar la camiseta libre»

.

La idea de la Real es que llegue otro patrocinador, claro está, aunque en los últimos años el club no ha tenido demasiada fortuna en este aspecto. No obstante, el presidente reconoció que en la actualidad «hay conversaciones abiertas. Vamos a ver si de las conversaciones abiertas sale alguna en concreto que pueda estar en la camiseta el próximo año», remató.

Tampoco el estadio cuenta por el momento con un 'naming right' tras el adiós de Reale Arena después de seis años dando nombre al estadio. En este sentido el máximo mandatario aseguró que también «hay conversaciones» para rebautizar el Estadio de Anoeta sin dar más detalles.

No cabe duda de que conseguir dos firmas que puedan patrocinar tanto la camiseta como dar nombre al estadio supondría una importante inyección económica para las arcas de la Real, sobre todo tras no lograr la clasificación para disputar una competición europea.

Imanol y Arabia Saudí

Durante su comparecencia, Jokin Aperribay también fue cuestionado por su opinión sobre el nuevo destino de Imanol, que ha firmado por dos temporadas por el Al Shabab saudí para sorpresa de muchos. El presidente no quiso mojarse demasiado, aunque deseó que las cosas le vayan bien al técnico oriotarra en su nueva aventura: «Creo que Imanol habrá tenido muchas opciones de tomar una decisión», comenzó diciendo el debarra. «El fútbol saudí es muy pujante en este momento. Hay jugadores muy importantes y también entrenadores muy importantes en el fútbol saudí. La verdad es que no lo conozco con detalle. No conozco la organización, los medios ni los campos y no puedo opinar», dijo. «Pero estoy seguro de que Imanol ha tomado la mejor decisión que pensaba. Y lo que deseo es que le vaya fenomenal», concluyó Aperribay.