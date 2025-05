Ancelotti da la bienvenida a Xabi Alonso al Real Madrid: «Tiene las cualidades para entrenar a este club»

La etapa dorada de Carlo Ancelotti al frente del Real Madrid toca a su fin. El club blanco y el propio entrenador italiano han confirmado ... este viernes lo que ya se sabía, que sus caminos se separaban a partir de mañana sábado y que el próximo inquilino del banquillo blanco será Xabi Alonso. Así lo ha confirmado sin dudarlo Ancelotti, al responder a una pregunta sobre qué cualidades debe tener su sucesor. «Yo no quiero dar consejos, cada uno tiene su idea de fútbol. Es una suerte entrenar al Real Madrid. Xabi será el primero y le deseo toda la suerte del mundo. Tiene las características para entrenar este club», ha afirmado el italiano, que abandona el Real Madrid tras lograr 15 títulos, entre ellos tres Champions League.

La llegada de Xabi Alonso a Madrid estaba ya confirmada 'off the record', y será el encargado de pilotar la nave blanca desde el próximo 1 de junio y durante las próximas tres temporadas. Este viernes, y en un comunicado emotivo, el Real Madrid y Carlo Ancelotti han anunciado que separan sus caminos y el italiano será el nuevo entrenador de la selección de Brasil. «Hoy separamos de nuevo nuestros caminos. Hoy de nuevo me llevo en el corazón cada momento vivido en esta maravillosa segunda etapa como entrenador del Real Madrid. Han sido años inolvidables, un viaje increíble lleno de emociones, títulos y, sobre todo, del orgullo de representar a este escudo», explicaba 'Carletto' en su carta de despedida. Todo apunta a que será el domingo o, a más tardar, el lunes, cuando se hará oficial la llegada de Xabi Alonso y el técnico comenzará a trabajar en Valdebebas de cara al Mundial de Clubes que arranca en tres semanas.

Mañana sábado será un día de homenajes y despedidas en el Bernabéu, por lo que posiblemente el aspecto deportivo del duelo entre el Real Madrid y la Real Sociedad quedará en un segundo plano. Carlo Ancelotti y Luka Modric se despedirán del club blanco, poniendo fin a una «generación dorada» en el equipo de la capital. «No tengo ningún problema si mañana lloro, va a ser un día muy bonito. Lo comparto con Luka, que ha sido un apoyo espectacular en esta etapa. Despedirme con él me parece bonito», ha subrayado Ancelotti.

Vinicius, entrena

En lo deportivo, puede que finalmente Vinicius pueda entrar en la convocatoria para el partido ante la Real, después de que haya completado este viernes el entrenamiento con el resto del equipo y recuperarse así de la lesión que le ha mantenido alejado del verde desde la final de la Copa del Rey.

Rodrygo y Bellingham han realizado el entreamiento dentro de las instalaciones, aunque parece que solo el segundo tiene opciones de participar en el duelo de mañana. El Madrid cuenta con las bajas confirmadas de Alaba, Rüdiger, Militao, Mendy, Endrick, Carvajal y Camavinga.