Carbonell asegura que «el inicio ha sido inmejorable» y «tenemos que seguir»

Tomy Carbonell (Badalona, 2005) es uno de los jugadores de moda para los seguidores de la cantera de la Real y escuchándole la fluidez con la que se expresa se entiende muy bien por qué le van tan bien como centrocampista. «La Real me venía siguiendo desde que estaba en Badalona. Tuve claro que tal y como juega la Real era el mejor sitio para mí y no dudé». El año pasado se marcó un temporadón en el Sanse, pese a que en un principio «me veían para el C». Este martes explicó que tiene contrato «hasta 2027».

El pasado domingo fue el realista más destacado en el regreso del Sanse a Segunda. «Es un inicio inmejorable, tenemos que seguir adelante. El partido fue especial, casi todos los jugadores de la plantilla jugamos por primera vez en Segunda», afirmó Carbonell. El domingo, toca La Rosaleda:«Va a ser un partido complicado, como todos. Es un equipo que tiene calidad, que intenta jugar el balón. Intetaremos implantar nuestra idea de juego y ganar», asegura el centrocampista del Sanse.

Carbonell explicó cómo ha vivido su aclimatación a Donostia y a la Real Sociedad. «Aterricé nuevo y la adaptación fue sencilla gracias al club, a los compañeros, a la gente que trabaja aquí. Estuve cómodo, se me hizo fácil adaptarme al juego».

Su sueño no es otro que algún día recibir la llamada de Sergio para debutar con el primer equipo. «Todo el mundo que está en el Sanse, en el C, el objetivo es que algún día nos llame, ahora Sergio. Ojalá poder competir o subir con ellos entrenar, sería una alegría para mí». Es consciente de la competencia en su posición, lo cual cree que «es bueno. Laa Real siempre ha tenido grandes centrocampistas».

Balda y Marchal, con el grupo

Jon Ansotegi recibió este miércoles dos grandes noticias. Balda y Marchal se reincorporaron a los entrenamientos con el grupo tras haberse pasado toda la pretemporada entrenando al margen. No pudo estar Rupérez, que sigue con molestias en la rodilla izquierda. Taambién se entrenó con normalidad Sidney Osazuwa, que no entró en la convocatoria en el estreno ante el Zaragoza por molestias.

