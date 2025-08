Caleta-Car: «En cuanto supe del interés de la Real quise venir aquí»

Imanol Troyano San Sebastián Viernes, 1 de agosto 2025, 21:45 Comenta Compartir

Duje Caleta-Car lo tenía claro. «En cuanto supe del interés de la Real Sociedad solo quise venir aquí». El central croata ya habla como nuevo jugador txuri-urdin después de haberse oficializado su llegada este viernes. «Sé que vengo a un gran club, con una gran historia», destaca en declaraciones a la web de la Real.

«Estoy feliz de estar aquí y de ser parte de este club. La ciudad es preciosa, el estadio también, los aficionados son geniales...», ha indicado con sinceridad. También le ha atraído la Liga, donde «se practica un buen fútbol». Espera adaptarse lo más rápido posible a su nuevo equipo y desea «jugar un buen fútbol».

Sobre su estilo de juego, ha manifestado que «soy un central que me gusta estar continuamente en comunicación con mis compañeros. Desde atrás ves mejor el juego y por eso trato de ayudar a los demás. Traigo mi experiencia también para poder aportar a los jóvenes jugadores que hay aquí».

Caleta-Car no ha parado de repetir que llega a «un gran club» y no ha dudado en señalar que «este equipo tiene nivel de Champions League». «Conozco el proyecto, he hablado con la gente del club y esperan grandes cosas esta temporada. Estoy aquí para intentar ayudar al equipo, jugar bien y hacer felices a los aficionados. Trataremos de llevar al club al lugar que se merece».

Por último, el primer fichaje del verano de la Real promete «darlo todo en cada entrenamiento, en cada partido. Pelearé por este club en cada momento». Horas antes el defensor se había despedido del Lyon a través de sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento tras permanecer dos temporadas en sus filas.