Un busca que te busca sin premio. Así transcurrió el partido de Ander Barrenetxea, que volvía a la titularidad tras el descanso que Imanol ... le concedió el fin de semana ante el Leganés y que lo intentó por todos los medios para encontrar la portería de Lunin. Fue uno de los realistas que más se asomó al área rival en la primera mitad y protagonizó numerosos unos contra uno exitosos contra su defensor, Asencio, que ayer no dormiría tranquilo con su actuación.

El canterano del Madrid era el eslabón más débil de la cadena defensiva del conjunto blanco. Se le notaba muy vulnerable como lateral, más expuesto a lo acostumbrado como central, su posición natural, y Barrene se dio cuenta de la situación.

Su mapa de calor Escorado en la banda izquierda, dejó también su huella dentro del área para protagonizar algunas de las mejores jugadas de la Real en la primera mitad.

Suya fue la primera ocasión blanquiazul en el partido. Todavía no se había alcanzado el minuto dos de partido y el realista ya había trazado su primera diagonal con balón de fuera hacia dentro para disparar demasiado desviado. No fue la única acción en la que le hizo saltar las costuras al defensor blanco.

Minutos después volvió a encontrarle las cosquillas a su marcador, pero más lejos de portería. La Real tenía una buena opción de ataque por izquierda, pero no la estaba explotando lo suficiente. Kubo pronto se dio cuenta de que no lo iba a tener fácil ante Fran García, un suplente correoso, que no le dejó gambetear.

La Real estaba llegando con claridad a los dominios de Lunin, pero sin darle excesivo trabajo al guardameta ucraniano. Varios disparos de Oyarzabal, Kubo o Brais, fácilmente parables, no comprometieron demasiado al suplente de Courtois. Lo que sí llegó fue el gol de Endrick, pese a los escasos merecimientos del conjunto blanco.

Tuvo que volver a aparecer Barrenetxea al filo del descanso para poner en apuros de verdad al portero. El donostiarra le volvió a hacer el mismo lío a Asencio partiendo de izquierda para colocar el balón al palo largo. Lunin respondió con una mano espectacular para mantener a su equipo en ventaja.

Pocos segundos antes del descanso provocó una amarilla a Asencio que acabó por condenarle definitivamente. Ancelotti no se lo pensó dos veces a la hora de sustituirle. Lucas Vázquez se encargó de tapar a Barrene en una segunda mitad en la que el canterano txuri-urdin aún pudo poner un buen centro al segundo poste para el posterior remate de cabeza de Oyarzabal que despejó a quemarropa Lunin una vez más.

Fue una de las últimas acciones del extremo blanquiazul antes de que Imanol le retirarse del terreno de juego. Quizás demasiado pronto, porque Becker no fue ni su sombra.