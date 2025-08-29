Un buen Sanse saca otro punto que pudieron ser tres ante el Almería en Anoeta

El Sanse está fervientemente convencido de que la competitividad que le ha llevado a Segunda le va a otorgar la permanencia. El calendario le planteó ... un inicio complicado, ante equipos que suenan a Primera como Zaragoza, Málaga y Almería y el joven plantel dirigido por Ansotegi ha demostrado no ser inferior a nadie. Una genialidad de un jugador de Primera como Embarba no le ha permitido este viernes en Anoeta firmar los tres puntos y colocarse con seis.

Jon Ansotegi realizó dos cambios de piezas respecto al once que había alineado en las dos primeras jornadas (Carrera y Astiazarán por Orobengoa y Gorosabel), pero su equipo lució una imagen diferente más allá de los cambios de jugador por jugador. El berrriatuarra bajó la posición de Mariezkurrena al centro del campo, lo que cambió bastante el funcionamiento y la actitud del Sanse.

El técnico del filial txuri-urdin declaró ante el Zaragoza que su equipo se había metido más atrás de lo que le hubiera gustado. Ante todo un Almería, con pesupuesto y plantilla de Primera, el Sanse saltó con una actitud mucho más agresiva, y su presión, liderada por Mariezkurrena, Carrera y Mikel Rodríguez, fue mucho más dañina.

El partido arrancó como los otros dos encuentros. Trabados, sin un dueño claro del juego. Este equipo, comparado al que jugó en Segunda hace cuatro años, tiene una defensa del área portentosa con dos centrales, Beitia y Peru, que poseen un gran talento defensivo. Es por eso que parece un equipo más fiable y que se va a mover mucho en resultados cortos, lo que le va a permitir estar casi siempre dentro de los partidos.

Sin acercamientos claros, el primer remate a portería del partido fue una peinada de Carrera en un saque de banda largo de Agote. El Almería presentaba dificultades para superar la presión del Sanse y no inquietó a Fraga casi en toda la primera mitad. Su primer disparo fue obra de Lázaro en el minuto 25 y se fue muy alto.

Pasada la media hora de juego, un incansable Mariezkurrena le robó la cartera a Lopy en las inmediaciones del área. El astigartarra pisó área, se deshizo de Luna y fue derribado. Penalti claro que el '10' no iba a desaprovechar. Disparo con el alma, potente, que toca Andrés pero le es imposible despejar. Lo celebró, cómo no, haciendo un 'txotx' con Mikel Rodríguez, más acostumbrado al txakoli de Getaria.

El 1-0 le dio alas al equipo de Jon Ansotegi, que disfrutó de sus mejores minutos en la primera parte. Carrera tuvo en sus botas el segundo, pero su derechazo no cogió portería. Mariezkurrena se la estaba pidiendo por dentro, mejor colocado para rematar.

Pero antes del descanso, cuando el Almería llevaba tiempo sin asomarse y en el momento de mayor superioridad local, Agote no acertó a despejar, el cuero le cayó a Melamed dentro del área. El catalán, al que Peru debió encimar, tuvo tiempo para dar otro toque, colocársela bien y puso la pelota en la cepa del palo, imposible para Fraga y Beitia, que trató de detener el disparo lanzándose sin éxito al suelo.

Arranque meteórico

Los potrillos salieron con el ímpetu de ganar el partido de la caseta. A los 30 segundos Ochieng peleó un balón largo y su disparo no cogió portería después de escorarse demasiado. Tres minutos después, Caarbonell ganó una caída y, con el aplomo que le caracteriza, abrió a banda bajo presión a Astiazarán. El donostiarra levantó la cabeza y puso un centro perfecto al corazón del área, donde se encontraba Carrera tras ganarle la espalda a Chumi. El errenteriarra, que ya habrá recibido consejos de Agirretxe, cabeceó como mandan los cánones, imposible para Andrés.

Otra vez el Sanse se había adelantado, siendo nuevamente muy eficaz en sus llegadas. El Almería movió el avispero en busca del gol del empate y Ansotegi sacó a Marchal (2007), gran esperanza de la cantera en sus primeros minutos de la temporada y Gorosabel para mantener las piernas frescas y poder seguir presionando.

Pasaban los minutos y la sensación era de que 'no pasaba nada', motivo de celebración para el filial txuri-urdin. El Almería avisó primero con un mano a mano de Baptistao que Fraga detuvo con una fenomenal parada abajo con la mano izquierda.

La respuesta del Sanse fue inminente con dos llegadas peligrosas que no se tradujeron en nada. Mariezkurrena, con los gemelos hasta arriba, no acertó en su apertura a Marchal al borde del área. En la siguiente, el centro de Balda no encontró a un Orobengoa que había realizado el desmarque al segundo palo.

Como en la primera parte, en una jugada totalmente aislada, Muñoz pisó línea de fondo y puso un centro raso. El envío se paseó por el área, llegó a los pies de Embarba, que, mal orientado, la puso de primeras en la escuadra con su pierna mala. Otra semana más, el Sanse recibe un golazo que le priva de la victoria. Esto es la Segunda División.

Pese a todo, el equipo de Jon Ansotegi tuvo en sus botas la victoria. Marchal, de grandes minutos en su debut en Segunda, atrajo a dos defensores, esperó el mejor momento y le cedió con un gran pase atrás el balón a Lebarbier. El francés, que llegaba en carrera, remató de primeras y su zurdazo rozó el larguero.

Sin tiempo para más, ambos equipos tuvieron que dar por bueno el empate. El Sanse, que bien podría tener 7 puntos perfectamente con tres jornadas disputadas, logra un 4 de 9 frente a tres equipos importantes y demuestra que no va a ser ninguna cenicienta.