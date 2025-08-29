Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Mariezkurrena se va a abrazar a Mikel Rodríguez después de anotar el penalti. Arizmendi

Un buen Sanse saca otro punto que pudieron ser tres ante el Almería en Anoeta

El filial realista fue ligeramente superior, pero un golazo de Embarba en el minuto 83 le priva de su segunda victoria en Anoeta

Iker Valverde

Iker Valverde

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:32

El Sanse está fervientemente convencido de que la competitividad que le ha llevado a Segunda le va a otorgar la permanencia. El calendario le planteó ... un inicio complicado, ante equipos que suenan a Primera como Zaragoza, Málaga y Almería y el joven plantel dirigido por Ansotegi ha demostrado no ser inferior a nadie. Una genialidad de un jugador de Primera como Embarba no le ha permitido este viernes en Anoeta firmar los tres puntos y colocarse con seis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  6. 6 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  7. 7 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  8. 8 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  9. 9

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  10. 10

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un buen Sanse saca otro punto que pudieron ser tres ante el Almería en Anoeta

Un buen Sanse saca otro punto que pudieron ser tres ante el Almería en Anoeta