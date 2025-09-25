Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la N-I por un accidente en Irura sentido Vitoria
Análisis

Brotes verdes

Pese a su delicada situación, a Real no le tembló el pulso y fue un equipo solidario que movió el balón con criterio y defendió en bloque. El camino está trazado

Álvaro Vicente

Álvaro Vicente

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Esto es otra cosa. Quizás no es mucho consuelo pero hay brotes verdes. La Real, ayer sí, estuvo mucho más cerca de ser un equipo, ... un bloque que tiene una idea y que trata de ejecutarla. Desde el minuto uno al noventa. A los nuestros no les tembló el pulso. Tiene mérito cuando se está con el agua al cuello. Respiro aliviado porque lo visto en la segunda parte del último partido ante el Betis me dejó helado, perplejo, muy preocupado. A la Real le queda un trecho para ser un conjunto competitivo todos los domingos pero Roma tampoco se hizo en un día. Anoche movió el balón con criterio y con velocidad, enseguida supo dónde y cómo hacerle daño al Mallorca. Y lo más importante: apenas concedió atrás. Por fin candó su portería. La Real no fue el equipo endeble, con metros y metros entre líneas como en La Cartuja, sino un grupo que atacó y defendió en bloque, con su línea de atrás más cerca del centro del campo que de Remiro. De esta forma recuperó el balón en posiciones adelantadas y las pérdidas no hicieron tanto daño porque los jugadores, ayer sí, estaban en su sitio en el repliegue. El resultado, una Real siempre por encima del Mallorca por más que hubiera algún susto. Qué alivio. La Real reaccionó a una situación delicada 'con los de siempre' y de paso dejó retratado (sin saltar al terreno) a más de un jugador que debería hacérselo mirar.

