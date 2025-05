La Real Sociedad no tiene constancia de que Brais Méndez quiera salir este verano

Imanol, Labaka, Roberto Olabe, la casi segura marcha de Zubimendi, el no retorno de Aguerd... La Real Sociedad de la temporada 25/26 no ... se parecerá en nada al equipo de este curso y estos nombres no serán los únicos que ya no estén en el plantel o en los despachos el curso que viene. Unos se irán en contra de su voluntad porque no habrá hueco para todos mientras que otros, en los que se encuentra Zubimendi y veremos si algún que otro compañero más, pueden entender que su ciclo como txuri-urdin ha terminado.

Uno de los nombres del que se hablará durante el periodo estival una vez el equipo coja vacaciones el sábado tras el partido en el Santiago Bernabéu es Brais Méndez. El gallego fue sustituido el domingo ante el Girona en el minuto 58. El de Mos salió andando, despacio y agradeciendo al público los aplausos respondiendo con más aplausos. Mientras Barrenetxea abandonó a la carrera como en una sustitución normal, el gallego tardó algo más en enfilar el camino hacia el banquillo, un gesto que parte de la afición ha entendido como una posible despedida. Una interpretación que cobra más fuerza después de que Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, publicara en la mañana en la que la Real recibía al Celta que el centrocampista podría salir del club en el presente verano. Los datos de Brais Méndez BRAIS MÉNDEZ PORTELA (Mos, 7/01/1997) Contrato en la Real hasta el 30/06/2028 14 millones de euros pagó la Real en la temporada 22/23 60 millones de euros cuesta su cláusula actual 28 millones es su valor de mercado actual Mapa de calor en la temporada 24/25 De momento, la Real cuenta con el futbolista al tener contrato hasta junio de 2028 y según ha podido saber este periódico a las oficinas de Anoeta no ha llegado ningún aviso por parte del entorno del jugador declarando que Brais quiera salir del club este verano. Durante estas semanas antes de finalizar la temporada se suelen dar las habituales reuniones entre la dirección deportiva y los entornos de los futbolistas, aunque hasta la fecha no ha habido una señal clara de que el ciclo de Brais en la Real haya terminado. Eso no quiere decir que el interior zurdo vaya a estar sí o sí en la plantilla del año que viene. A nadie se le escapa que Brais, a sus 28 años y en plena madurez futbolística, sea una pieza codiciada en el mercado. De hecho, que uno de los mayores expertos del mercado ponga su nombre en el escaparate se puede entrever como que su entorno ha querido agitar el avispero. La Real lo fichó por 14 millones Brais Méndez aterrizó en Zubieta en la temporada 22/23 a cambio de 14 millones de euros. El de Mos ya había demostrado a sus 25 años cierta trayectoria en el Celta y había dejado evidencia de su valía, aunque fue a las órdenes de Imanol donde terminó de explotar todo su fútbol. Ahora es un jugador mucho más hecho y que tiene mercado, tanto en España como sobre todo en la Premier League, donde le siguen de cerca. Si alguna liga tiene la capacidad económica como para poner dinero encima de la mesa como para que la Real considere su venta, ésa es la inglesa. Quizás Brais no esté para los equipos que pugnan por la Liga como el Liverpool, Manchester City o Arsenal, pero en el último lustro han proliferado equipos con músculo económico como para realizar este tipo de operaciones. Que se lo digan al Newcastle o el Leeds United, que se llevaron en su momento a Isak y Llorente. En las oficinas de Anoeta se muestran tranquilos puesto que Brais está bien atado al tener tres años más de contrato, hasta junio de 2028, y con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Si hay algún equipo que quiera a Brais tendrá que poner dinero encima de la mesa. Su valor de mercado actual según el portal especializado Transfermarkt es de 28 millones de euros, aunque llegó a ser de 40 millones en la actualización de enero de 2024. Si algún equipo ofreciera una cantidad que oscilara entre esas dos cifras, habría que ver si la Real vería con buenos ojos o no la operación teniendo en cuenta que ha realizado tres buenas campañas vestido de blanquiazul. Hasta la fecha, ese escenario está lejos porque a la Real nadie le ha comunicado que Brais quiera salir del club en la actualidad. Noticia relacionada Imanol se despide con una comida junto a toda la plantilla y su staff en Orio La entidad ha reforzado esa posición tres años seguidos. Brais llegó en la 22/23, Zakharyan en la 23/24 y Sucic en la actual temporada, sin olvidarnos de talentos por explotar como Turrientes o futuribles como Goti, que también ocupan el mismo lugar en el centro del campo. Si llegase una oferta importante, no sería descabellado que la Real entrara a negociar por Brais. Una campaña más floja Curiosamente, el nombre de Brais ha salido a la palestra en la peor de sus tres temporadas con la Real. El pontevedrés cayó de pie en Zubieta hasta tal punto de ser titular en su primera campaña, la 22/23. La lesión de Oyarzabal obligó a Imanol a jugar con rombo con Brais y Merino escoltando a Silva en un centro del campo de quilates. El gallego se marchó a los 47 partidos en los que pudo hacer 11 goles y ocho asistencias, unos números magníficos para un centrocampista. En la siguiente jugó incluso algo más produciendo dos goles menos. Marcó ocho tantos, pero dio nueve asistencias. Este curso, en cambio, ha metido ocho pero sus asistencias han bajado a cinco. Dos lesiones en el metatarsiano que le han lastrado esta campaña Brais Méndez no ha brillado al mismo nivel que en sus dos primeras campañas como realista, y sin duda que su lesión en el dedo del pie le ha influido en no poder ser un líder en el centro del campo. El gallego ha jugado con dolor y ha acortado plazos en las dos lesiones que ha sufrido esta temporada después de sufrir en dos ocasiones una recaída de la fractura de base del quinto metatarsiano de su pie derecho. El interior se ha perdido dos meses de competición y la Real le ha echado de menos, aunque cuando ha estado en condiciones tampoco ha sido regular como en los dos primeros años. La primera dolencia de Brais en esa zona vino en marzo del año pasado tras caer lesionado en un entrenamiento. El zurdo se operó ese mismo día y pudo terminar jugando la temporada tras estar ausente 38 días. Tras un verano sin complicaciones, en septiembre, el mismo día en el que cayó lesionado Traoré del cruzado, Brais salió del terreno de juego en el minuto 28. El interior sufrió una recaída que le hizo perderse tres partidos de liga ante el Real Madrid, Mallorca y Valladolid. Regresó al verde 27 días después en Anoeta para ganar 3-0 al Valencia y disputó quince minutos. Sin problemas en invierno, Brais fue suplente tres partidos tras ser sustituido en el Villamarín por la roja de Zubeldia. No jugó ante el Leganés por el resultado abultado, ante el Barcelona por la roja a Aritz y ante el Sevilla por decisión técnica. El zurdo sí que fue de la partida en los dos duelos ante el Manchester United, pero en Old Trafford, pese a que terminó el partido, volvió a romperse el metatarsiano. Eso le hizo estar ausente otro mes y llegó a no jugar durante siete jornadas consecutivas de liga. De momento, no ha vuelto a pasar por quirófano para tratarse la lesión.

