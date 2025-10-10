Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Brais conduce el balón en el partido del pasado domingo frente al Rayo Arizmendi
Real Sociedad

Brais Méndez: «Podéis criticar mi rendimiento, pero mi compromiso con el club está fuera de dudas»

El gallego muestra su malestar en redes sociales por insinuaciones sobre la responsabilidad de algunos jugadores de la plantilla txuri-urdin

DV

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:16

Comenta

Brais Méndez uno de los jugadores más veteranos de la plantilla de la Real Sociedad, ha dejado ver su malestar por una publicación en redes sociales donde se habla de la falta de compromiso de algunos jugadores de la plantilla. El de Mos ha contestado al post en la que se charlaba sobre la responsabilidad de algunos de los jugadores de la plantilla en este mal momento que está atravesando el conjunto txuri-urdin: «No voy a permitir que ni vosotros ni nadie ponga en duda mi compromiso o falta de preocupación cuando creo que mi compromiso con el club y con el equipo está fuera de cualquier tipo de dudas como he demostrado a lo largo de estos años aquÍ».

Se esperaba que el parón de selecciones fuera a ser tranquilo si se lograba la victoria ante el Rayo Vallecano el pasado domingo, pero la realidad es que el rendimiento del equipo no está siendo el esperado y la Real se encuentra en penúltima posición con solo cinco puntos de veinticuatro. Tal y como afirma el centrocampista, «las cosas no están saliendo como todos queremos». La reacción debe ser inmediata y el partido de Vigo se presenta como la mayor 'final' de lo que llevamos de temporada. Lo que suceda en Balaídos y en los próximos encuentros marcarán el rumbo del club. «Podréis criticar mi rendimiento o que las cosas no están saliendo como todos queremos pero de eso a insinuar falta de compromiso o preocupación me parece bastante sorprendente cuando no tenéis ni idea de lo que cada uno piensa, siente o hace para intentar revertir la situación», añade el gallego.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  2. 2 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  3. 3

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  4. 4 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  5. 5

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos
  8. 8

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  9. 9

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  10. 10 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Brais Méndez: «Podéis criticar mi rendimiento, pero mi compromiso con el club está fuera de dudas»

Brais Méndez: «Podéis criticar mi rendimiento, pero mi compromiso con el club está fuera de dudas»