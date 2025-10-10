Brais Méndez: «Podéis criticar mi rendimiento, pero mi compromiso con el club está fuera de dudas»

DV Viernes, 10 de octubre 2025, 14:16 Comenta Compartir

Brais Méndez uno de los jugadores más veteranos de la plantilla de la Real Sociedad, ha dejado ver su malestar por una publicación en redes sociales donde se habla de la falta de compromiso de algunos jugadores de la plantilla. El de Mos ha contestado al post en la que se charlaba sobre la responsabilidad de algunos de los jugadores de la plantilla en este mal momento que está atravesando el conjunto txuri-urdin: «No voy a permitir que ni vosotros ni nadie ponga en duda mi compromiso o falta de preocupación cuando creo que mi compromiso con el club y con el equipo está fuera de cualquier tipo de dudas como he demostrado a lo largo de estos años aquÍ».

Se esperaba que el parón de selecciones fuera a ser tranquilo si se lograba la victoria ante el Rayo Vallecano el pasado domingo, pero la realidad es que el rendimiento del equipo no está siendo el esperado y la Real se encuentra en penúltima posición con solo cinco puntos de veinticuatro. Tal y como afirma el centrocampista, «las cosas no están saliendo como todos queremos». La reacción debe ser inmediata y el partido de Vigo se presenta como la mayor 'final' de lo que llevamos de temporada. Lo que suceda en Balaídos y en los próximos encuentros marcarán el rumbo del club. «Podréis criticar mi rendimiento o que las cosas no están saliendo como todos queremos pero de eso a insinuar falta de compromiso o preocupación me parece bastante sorprendente cuando no tenéis ni idea de lo que cada uno piensa, siente o hace para intentar revertir la situación», añade el gallego.

